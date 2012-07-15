مرگ تلخ 4 عضو خانواده بر اثر نشت گاز

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دیروز مردی هراسان در تماس با پلیس پیشوا مدعی شد، همکارش در حالی که در خانه است جوابگوی تماس هایش نیست . به همین خاطر احتمال می دهد بلایی سر او آمده باشد.

پس از این تماس تیمی از ماموران خود را به محل مورد نظر رساندند. مردی که با ماموران تماس گرفته بود در جریان تحقیقات گفت : من و مرد صابخانه راننده سرویس یک کارخانه هستیم. امروز صبح او سر کار نیامد. چند بار با تلفن همراهش تماس گرفتم اما جوابگو نبود. نگران به مقابل خانه اش آمدم اما هرچه در زدم کسی در را باز نکرد.مطمئن هستم که اتفاقی برای او رخ داده است.

در ادامه ماموران با دستور قضایی وارد خانه شده و با جسد مرد صاحبخانه ، همسرش و دو کودک هفت و سه ساله اش روبرو شدند.

با بررسی خانه مشخص شد نشت گاز منوکسید کربن از آبگرمکن مرگ اعضای این خانواده را رقم زده است. پس از اطلاع ماجرا به بازپرس جنایی پیشوا ، اجساد قربانیان با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد.