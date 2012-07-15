اصفهان 200 هزار معلول جسمی حرکتی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید حسینی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه دو هزار سالمند زیرپوشش مراکز توان‌بخشی این نهاد هستند، اظهار داشت: توسعه خدمات توان‌بخشی از طریق ایجاد مراکز غیردولتی بدون یارانه یکی از برنامه‌های این نهاد در سال جاری است.

وی افزود: 2 هزار سالمند از بهزیستی استان اصفهان پوشش خدماتی و 14 هزار 20 نفر کمک هزینه دریافت می‌کنند.

معاون توان‌بخشی بهزیستی استان اصفهان به بیماران اعصاب اشاره و تصریح کرد: یک هزار و 500 نفر از 24 مرکز اعصاب و روان استفاده می‌کنند، اما اصفهان در بحث بیماران اعصاب و روان با کمبود ظرفیت برای مردان روبرو است.

وی با اشاره به 60 فعالیت در حوزه توان‌بخشی گفت: این معاونت در سه سطح مراکز شبانه روزی، مراکز مراقبت از منزل و روزانه به ارائه خدمات می‌پردازد.

حسینی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین برنامه‌هایی که امسال در رأس کار قرار داده‌ایم مناسب‌سازی محیط درمانی است.

وی با بیان اینکه رویکرد این نهاد در سال جاری جدا نشدن معلولان از کانون خانواده است، گفت: درصدد ارائه خدمات از مراکز شبانه به سمت مراکز روزانه و مراکز مراقبت در منزل هستیم.

حسینی ادامه داد: کمیته مناسب‌سازی و نیز اداره بهزیستی در سه محور مناسب‌سازی محیط مسکونی افراد معلول و کوچه‌ها و معابر محل سکونت و محور مبلمان شهری و نیز مناسب سازی اماکن عمومی اقداماتی را انجام داده است.

وی به وضعیت معلولان استان در بخش غیر دولتی اشاره کرد و گفت: 134 مرکز غیر دولتی به معلولان ذهنی،جسمی و حرکتی ناشنوا، نابینا، سالمند و بیماران روانی زیر پوشش بهزیستی خدمات می‌دهد.

معاون توان‌بخشی بهزیستی استان اصفهان تاکید کرد: معلولان استان اصفهان بیش از 200 هزار نفر هستند، اما در بانک اطلاعاتی 73 هزار و 160 نفر ثبت شده است.

وی افزود: در اصفهان 9 هزار و 19 نفر بیمار روانی مزمن از بهزیستی خدمات درمانی دریافت می‌کنند که در 43 واحد به هشت هزار و 200 نفر خدمات ارائه شده است.

