27 میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی به زنان سرپرست خانوار پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، پروین هدایتی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان لرستان و در پاسخ به سوال مهر با اشاره به میزان تسهیلات پرداخت شده به زنان سرپرست خانوار کشور در زمینه مشاغل خانگی اظهار داشت: در سال گذشته بیش از 27 میلیارد تومان به زنان سرپرست خانوار کشور در زمینه ایجاد مشاغل خانگی پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه همچنین زنانی که تعاونی های جدید نیز تاسیس کرده اند از این تسهیلات بهره مند شده اند تصریح کرد: در سالجاری نیز بیش از 5 میلیارد تومان به این افراد پرداخت شده است.

معاون سرمایه اجتماعی امور زنان نهاد ریاست جمهوری با تاکید براینکه این نهاد بیشتر نقش سیاست گذاری و تسهیل گر را در حوزه بانوان بر عهده دارد بیان داشت: این میزان اعتبار بر اساس تفاهم نامه ای که با صندوق مهر امام رضا منعقد شده به زنان سرپرست خانوار و تعاونی هایی جدید پرداخت شده است.

هدایتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره تدوین قانون 230 برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی در حوزه زنان بیان داشت: این قانون در 14 محور تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی نیز به زودی ارائه خواهد شد.

وی با اشاره به محورهای این قانون در حوزه زنان یادآور شد: تحکیم بنیان خانواده، معیشت، رفاه اجتماعی، تعاملات بین المللی، حجاب و عفاف، تعمیق باورهای دینی و ... از جمله این محورها است.

معاون سرمایه اجتماعی امور زنان نهاد ریاست جمهوری همچنین به برگزاری کارگاههای آموزشی سازمانهای مردم نهاد در حوزه زنان اشاره کرد و گفت: تا کنون 30 کارگاه آموزشی در استانهای مختلف کشور برگزار شده است.