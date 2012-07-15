556 مدرسه استان زنجان در سال گذشته هوشمند شدند

امیر نظری در گفتگوبا خبرنگار مهر ، هوشمندسازی مدارس اقدامی نوین در مسیر ارتقای هرچه بیشتر سطح تعلیم و تربیت استان یاد کرد و افزود:آموزش و پرورشدر این زمینه توسعه خوبی را داشته است .

وی ، به گازکشی رایگان مدارس کشور و تامین منابع لازم آن در بودجه سال91 اشاره کرد و افزود: 212 مدرسه در این طرح مشمول بهره مندی از گاز طبیعی خواهند شد و در این راستا از این تعداد 117 مدرسه در مقطع ابتدایی،63 مدرسه راهنمایی، 23 مدرسه در مقطع متوسطه و 23 مدرسه غیر دولتیاز گاز بهره مند می شوند .

مدیر کل آموزش و پرورش زنجان ، هزینه انشعاب گازکشی 212 مدرسه استان را 82 میلیارد و 500 میلیون ریال اعلام کرد و گفت: تحقق این موضوع می تواند خطرات ناشی از استفاده از وسایل گرمایشی و سرمایشی سنتی و قدیمی را به میزان بسیار بالایی کاهش دهد .

نظری تاکید کرد :با اقدامات انجام شده استان زنجان رتبه نخست پروتال هوشمندسازی مدارس را در کشور به خود اختصاص داده است .

