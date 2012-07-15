حضور تنها نماینده البرز در اردوی تیم ملی دارت

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله دوم اردوی تیم ملی دارت برای آمادگی هر چه بیشتر و بهتر بازیکنان جهت شرکت و حضوری قدرتمندتر در مسابقات آسیا و اقیانوسیه که مهر ماه سال جاری در شهر داروین برگزار خواهد شد، از روز شنبه 24 تیرماه به مدت یک هفته در استان سمنان اردو خواهد زد.



از استان البرز، تنها محبوبه جعفرپور در این اردو حضور خواهد داشت.



مدال برنز قهرمانی آسیا بر گردن کاراته کا البرزی



دوازدهمین دوره مسابقات کاراته قهرمانی آسیا با نایب قهرمانی تیم ایران پایان یافت.



دوازدهمین دوره مسابقات کاراته قهرمانی آسیا در رده سنی نوجوانان و جوانان برگزار شد که در وزن منهای 57 کیلوگرم از استان البرز رامین قره گزلو در قالب تیم ملی به این دوره از مسابقات اعزام شد و توانست به مدال برنز دست یابد.



قره گزلو در اولین بازی خود 3 بر 2 از سد حریف کویتی گذشت، در مبارزه دوم نماینده ازبکستان را 3 بر صفر شکست داد و سپس مقابل کاراته کایی از چین با نتیجه 1 بر صفر مغلوب شد و در گروه بازنده ها در مصاف با نماینده تایلند 3 بر صفر پیروز شد و مدال برنز را از آن خود کرد.



در بخش تیمی در رده سنی نوجوانان، تیم ژاپن قهرمان شد، تیم ایران بر سکوی دوم ایستاد و تیم ازبکستان به کسب مقام سومی رضایت داد.



3 داور البرزی ارتقاء در جه گرفتند



در کلاس ارتقاء درجه داوری کاراته آسیا که پیش از آغاز مسابقات قهرمانی آسیا برگزار شد، 19 داور از 21 داور اعزامی کشورمان ارتقاء درجه گرفتند.



در این کلاس که بیش از 180 داور از سراسر قاره آسیا حضور داشتند، هر 3 داور البرزی که جهت شرکت در آزمون ارتقای درجه آسیایی اعزام شده بودند، در دو بخش کاتا و کومیته کار خود را با موفقیت به پایان رساندند.



صعود کوهنوردان ساوجبلاغی به قله 4350 متر آزاد کوه



کوهنوردان ساوجبلاغی با سرپرستی محرمعلی میر کرمانشاهی به قله آزاد کوه صعود کردند.



هیئت کوهنوردی این شهرستان تعدادی از کوهنوردان خود را عازم قله 4350 متری آزاد کوه کرد.



اعزای تیم کوهنوردی شهرستان ساوجبلاغ را سید محرمعلی میر کرمانشاهی، پرویز کرمیار، اقبال لطفی، هاشم اصل فلاح، بهاء الدین بکایی، علی خاموشی، مجتبی نخبه زعیم، حسین غلامی، انصاری، امیر صالحی، معدن دار، منوچهر میر کرمانشاهی و خانمها نصرت آبادی، مهری، پناهی، لیلا رجبی، زهره دامک، عاطفه دامک و عزت ور تشکیل دادند.



دوندگان ساوجبلاغی باز افتخار آفریدند



دوندگان ساوجبلاغی در مسابقات دو ومیدانی قهرمانی استان البرز درخشش قابل توجهی از خود به نمایش گذاشتند.



در این دوره از مسابقات 70 دونده دررده سنی نوجوانان و بزرگسالان با یکدیگر به رقابت پرداختند که از تیم ساوجبلاغ نیما رشیدی و سالار صادق پور درماده 1500 متر و 100 متر توانستند سکوی نخست را به خود اختصاص دهند، سالار صادق پور و محمد رضا وادی خیل در ماده های 100 متر و 400 متر نیز مقام دوم را از آن خود قرار دادند.



مربیگری تیم ساوجبلاغ را عیسی قدیمی برعهده داشت.



40 جوان برگزیده شهرستان ساوجبلاغ مورد تجلیل قرار گرفتند



در این مراسم تجلیل کیائی نژاد نماینده مردم شهرستان ساوجبلاغ در مجلس شورای اسلامی، حدادی فرماندار مسئولان ورزشی و جمع کثیری از جوانان عرصه ورزش، هنر و علم حضور داشتند.



در این مراسم از 40 جوان برتر شهرستان ساوجبلاغ که در عرصه های ورزشی، علمی و فرهنگی به موفقیت دست یافتند و نیز از مادر شهید فهمیده علیرضا خدیوی نیا به عنوان جوانترین شهید این شهرستان که در سن 14 سالگی به شهادت رسید،تجلیل شد.



حضور بانوی البرزی در کلاس توجیهی داوران لیگ برتر فوتبال



یکدوره کلاس توجیهی داوران لیگ برتر فوتبال ساحلی در محل آکادمی فوتبال در مجموعه ی ورزشی آزادی تهران برگزار خواهد شد.



این دوره از کلاسها به مدت 3 روز و با حضور داوران سراسر کشور از تاریخ 27 لغایت 30 تیر ماه برگزار می شود که از استان البرز تنها مرضیه اسماعیل زاده توانست جواز حضور در این دوره از کلاسها را کسب کند.

