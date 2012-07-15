بهره مندی بیش از 2700 نفر از برنامه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر ، حسین پاشازاده ظهر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: به منظور اطلاع رسانی مناسب از برخی آسیب ها و معضلات و مشکلات اجتماعی که گریبانگیر خانواده هاست با همکاری نهضت سواد آموزی و اداره امور عشایری برنامه های ویژه ای را در مناطق روستایی، عشایری و شهری با حضور کارشناسان و افراد آموزش دیده را با حضور بیش از 2700 نفر از علاقمندان در مناطق عشایری، روستایی و شهری فراهم کرده است.

وی، گفت: این موارد باعث شده که شرکت کنندگان بیش از پیش با مواردی که باعث سست شدن بنیان خانواده ها می شود پرهیز کنند.

این مقام مسئول اجرای طرح آموزشی قبل از ازدواج و آموزش زندگی خانواده و خدمات مشاوره و روانشناختی را از دیگر فعالیتهای این نهاد برای 730 زوج جوان ذکر کرد و افزود: دراین راستا همچنین 520 نفر از معلمین، دانشجویان و دانش آموزان از برنامه های آموزشی مهارتهای زندگی و محیط کار بهره مند شده اند.

پاشازاده راه اندازی گروه های اجتماع محور، شهری و روستایی و محیط کار برای ارائه خدمات به افراد گروه های هدف برشمرد و افزود: تاکنون 3 گروه دراین قالب راه اندازی شده و تلاش داریم این گروه ها با حمایت مردم و اداره بهزیستی توسعه یابد.

رئیس اداره بهزیستی اهر ارائه خدمات شنوایی سنجی و کاردرمانی برای 1287نفر، خدمات آموزشی به 1083 کودک زیر 6 سال شهری و روستایی و ارائه غذای گرم به کودکان روستایی مهدها، اجرای طرح غربالگری، شنوایی سنجی نوزادان در محل بیمارستان اهر به 2820 نفر، اجرای طرح آمبلیوبی(تنبلی چشم) برای 5304 کودک 3 الی 6 ساله، تأمین دفترچه درمانی به تعداد 2643 جلد جهت ارائه خدمات درمانی رایگان به مدد جویان و معلولین تحت پوشش، اعزام 65 نفر به عتبات عالیات و مشهد مقدس را از جمله برنامه های این مجموعه اعلام کرد.

پاشازاده همچنین اضافه کرد: پرداخت یارانه به مؤسسات غیر دولتی تحت نظارت این نهاد به جهت اجرای طرح های پیشگیری از معلولیتها، پرداخت شهریه به 50 نفر از دانشجویان و فرزندان مدد جویان، پرداخت کمک هزینه تحصیلی به 220 نفر از دانش آموزان معلول و فرزندان مدد جو و بی سرپرست، پرداخت کمک هزینه ازدواج بلاعوض به 18 نفر از مددجویان و معلولین به مبلغ 180 میلیون ریال، پرداخت تسهیلات قرض الحسنه معیشتی، خود اشتغالی و مشاغل خانگی، از دیگر فعالیت ها و اقدامات اداره بهزیستی اهر است.