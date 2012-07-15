مبلغان پیوند مستمر مردم با مساجد را ایجاد کنند

به گزارش خبرنگار مهر‏، حجت‌الاسلام محمدحسن نبوی در همایش بزرگ مبلغان اعزامی ماه مبارک رمضان که قبل از ظهر یکشنبه در سالن همایش‌های دفتر تبلیغات اسلامی قم برگزار شد اظهار داشت: ماه مبارک رمضان یک ماه ویژه است و در طول سال هیچ ماهی به عظمت این ماه نیست که شب قدر آن برتر از هزار ماه است.



نبوی افزود: روحانیون باید در این ماه پیوند مقطعی میان مردم و مساجد را به پیوندی مستمر تبدیل کنند که اگر روحانیون به نحوی عمل کنند تا زمینه استمرار پیوند مردم را با مساجد فراهم شود کار مهمی انجام داده اند.



معاون تبلیغ و آموزش‌های کاربردی حوزه‌های علمیه گفت: طبق آیات قرآن و روایات متعدد در این ماه زمینه رشد معنوی فراهم است و در این ضیافت الله چیزی که توزیع می شود معنویت و پاک است و در این ماه صاحب خانه خداوند است و مردم همه میهمانند و خداوند به مبلغ این توفیق را داده است که خدمتگذار در این میهمانی باشند.



وی افزود: هیچ گفتاری بهتر از دعوت به خدا نیست و در روایات داریم از طرف خداوند به حضرت موسی(ع) خطاب می شود نعمت‌های مرا برای مردم یادآوری کن و در این صورت آنها خضوع خواهند کرد‏ و حضرت موسی می گویند از چه راهی و خداوند می فرمایند : نعمت های من را برای مردم بشمار و از این طریق مردم شکرگزار خواهند بود.



معاون تبلیغ و آموزش‌های کاربردی حوزه‌های علمیه اظهار داشت: امسال با توجه به تقارن ماه مبارک رمضان و فصل تابستان یک فرصت ارزشمند ایجاد شده است زیرا کودکان در این فصل تعطیل بوده و ظرفیتی برای گسترش قرآن در میان نسل جوان فراهم است.



وی افزود: به نظر من نظارتی که در سازمان‌های تبلیغی صورت می‌گیرد یک نظارت کلی است و نظارت حقیقی از سوی صاحب‌الامر(عج) صورت می‌گیرد به طوری که کوچک‌ترین فعالیت‌ها در این عرصه حساب می‌شوند بنابراین مبلغان حداکثر بهره برداری را از این فرصت داشته باشند.



حجت‌الاسلام نبوی گفت: از همه مبلغان درخواست می کنم چهره رحمت تبلیغ را به چهره خشونت تبدیل نکنند زیرا که آیات بسیاری در خصوص مهر الهی وجود دارد که نباید مورد غفلت قرار گیرند.



وی در پایان افزود: برخی افراد تصور خدایی بسیار سخت‌گیر را برای انسان‌ها به وجود می‌آورندکه بهتر است از ظرفیت ماه رمضان برای نشان دادن چهره مهر و رحمت خداوند توسط مبلغان مورد توجه قرار گیرد.