یک روز رانندگی در اصفهان 32 مجروح و یک فوتی بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید اسماعیلی اظهار داشت: ساعت 18و 7 دقیقه تیرماه در تماسی با اتاق فرمان فوریتهای پزشکی (115) اعلام شد که یک دستگاه خودروی سواری پراید در محور مهاباد- بادرود، واژگون شده و تمام سرنشینان آن، مجروح شدهاند.
وی افزود: بر اساس این گزارش، پس از اعلام حادثهمذکور تکنسینهای دو واحد امداد اورژانس پیشبیمارستانی سریع بر بالین مصدومان حاضر شدند و مشاهده کردند که چهار نفر از سرنشینان خودرو مجروح شده و یک پسربچه هفت ساله نیز در دم جان باخته است.
رئیس مرکز فوریت های پزشکی اورژانس استان اصفهان ادامه داد: مصدومان حادثه به بیمارستان شهید بهشتی اردستان منتقل شدند.
وی اضافه کرد: همچنین در حادثهای دیگر در ساعت 20 و 54 دقیقهی دیروز، بر اثر واژگونی یک دستگاه مینی اتوبوس در جادهی سمیرم- شهرضا، 28 نفر مصدوم شدند.
اسماعیلی ادامه داد: هشت نفر از مجروحان، پس از حضور 5 واحد امداد فوریتهای پزشکی در صحنهی حادثه به صورت سرپایی درمان و 20 نفر دیگر نیز توسط آمبولانس به بیمارستان امیرالمومنین (ع) شهرضا منتقل شدند.
حضور کارشناسان اورژانس بر بالین2409 بیمار و مصدوم درهفته گذشته
تکنسینهای مرکز فوریت های پزشکی اورژانس اصفهان در هفته گذشته با حضور بر بالین2 هزار و 409 بیمار و مصدوم به آنان خدمات پیش بیمارستانی ارائه کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناسان اورژانس درهفته گذشته با حضور بر بالین431 بیمار و مصدوم به صورت سرپایی به آنان خدماترسانی کرده و در 1720مورد دیگر حادثه دیدگان را ضمن انجام اقدامات پیش بیمارستانی با آمبولانس های 115 به بیمارستان منتقل کردند.
بنابراین گزارش، در این مدت244 بیمار با ناراحتیهای قلبی 69 تن با بیماریهای تنفسی 59 بیمار با مسمومیتهای دارویی و غذایی از خدمات این مرکز بهرهمند شدند.
کارشناسان اورژانس از2 هزار و 409 ماموریت انجام شده خود در885 مورد به محل حوادث رانندگی اعزام شده و در 103مورد تصادف جاده ای 782مورد سانحه رانندگی در حوزه شهری به حادثه دیدگان خدماترسانی کردند.
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