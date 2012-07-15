زائران جامانده از عمره بعد از حج تمتع اعزام می شوند

بنیامین شکوه‌ فر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ویزای 1300 نفر از زائرانی که قصد سفر به عمره مفرده را داشتند به دلیل برخی مشکلات از سوی سفارت عربستان صادر نشده است.

به گفته وی، از میان 30 هزار سهمیه‌ ای که به‌ تازگی سازمان حج و زیارت گرفته، ویزای 28 هزار و 700 نفر صادر شده است و این افراد در زمانهای تعیین شده اعزام می شوند.

مدیر روابط عمومی سازمان حج و زیارت تاکید کرد: در حال پیگیری رفع مشکل ویزای زائران هستیم که امیدواریم رفع شود اما در صورت رفع مشکل نیز این افراد در اولویت اعزام عمره آینده قرار داشته و بعد از پایان عملیات حج تمتع اعزام خواهند شد.