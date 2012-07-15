شاخص کل بورس کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، در معاملات امروز یکشنبه حجم و ارزش معاملات نزدیک به 100 درصد رشد را تجربه کرد. معامله گران امروزدر حالی 298 میلیون سهم را جابه جا کردند که ارزش این معاملات به 641 میلیارد ریال رسید و در 15 هزار نوبت معاملاتی تغییر مالکیت دادند.

همچنین در روز جاری شاخص کل بورس 135 واحد پایین آمد و به رقم 25هزار و 296 واحد رسید، شاخص صنعت 127 واحد نزول را تجربه کرد و شاخص 50 شرکت فعال‌تر افتی نامحسوس و 4 واحدی را شاهد بود.

بر اساس این گزارش، شاخص‌های بازار اول و دوم به ترتیب 90 و 341 واحد پایین آمدند. درپایان معاملات امروز ارزش روز بازار به رقم 1185 میلیارد ریال رسید.

