هنرمندان یزد در راه ترویج فرهنگ رضوی گام بردارند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جلال یحیی زاده با اشاره به اینکه میزبانی استان یزد طی 9 دوره برگزاری جشنواره ملی خوشنویسی رضوی بسیار شایسته بوده است، اظهار داشت: افزایش هر ساله شرکت کنندگان این جشنواره نشان دهنده رضایت هنرمندان خوشنویس سراسر کشور از این برنامه فاخر بوده است.

وی عنوان کرد: برگزاری این جشنواره هنری برای تمامی خوشنویسان استان یزد یک افتخار به شمار می رود و هنرمندان باید از برگزاری چنین جشنواره ای در استان نهایت استفاده را ببرند و نقش خود را در راه ترویج فرهنگ منور رضوی ایفا کنند.

یحیی زاده با اشاره به مصوبه شورای فرهنگ عمومی شهرستان میبد عنوان کرد: امیدواریم بخشی از دهمین دوره جشنواره ملی خوشنویسی رضوی در این شهرستان برگزار شود.

نماینده مردم میبد و تفت در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق مصوبه شورای فرهنگ عمومی، شهرستان میبد در این زمینه آمادگی خود را در دهه کرامت اعلام کرده و امید است بتواند میزبانی شایسته برای برگزاری بخشی از این جشنواره بزرگ هنری باشد.

وی از توجه دبیرخانه دائمی جشنواره بین المللی امام رضا (ع)، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد و استانداری یزد در برگزاری دوره های مختلف این جشنواره قدردانی کرد.

افتتاح نمایشگاه و آیین تجلیل از برگزیدگان دهمین دوره جشنواره ملی خوشنویسی رضوی، 28 شهریورماه در یزد برگزار می شود.