بهره مندی 302 روستای اردبیل از گاز طبیعی

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز خدایی بعد از ظهر یکشنبه در بازدید از عملیات اجرایی گازرسانی به روستاهای اردبیل تصریح کرد: با گازدار شدن تعداد 23 روستای دیگر استان، تعداد روستاهای تحت پوشش گاز طبیعی به 302 روستا افزایش یافت.

وی افزود: با تکمیل و اتمام عملیات گازرسانی به 160 روستای استان که هم اکنون در دست اجرا است، تعداد روستاهای بهره مند از گاز طبیعی به 462 روستا و درصد خانوارهای بهره مند از گاز به 61 درصد افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل یادآور شد: تا کنون بیش از دو هزار و 300 کیلومتر شبکه گاز و 46 هزار انشعاب در روستاها اجرا و نصب شده و تعداد مشترکین روستاهای استان به حدود 50 هزار مشترک رسیده است.

وی گازرسانی به روستاها را از اولویتهای این شرکت برشمرد و تصریح کرد: در راستای اجرای برنامه های کلان خود گازرسانی به مناطق روستایی و محروم را در اولویت برنامه های اجرایی خود قرار داده است.

خدایی تاکید کرد: این شرکت با پیگیری پروژه های در دست اجرا جهت گاز رسانی به روستاهای استان در نظر دارد در فرصت محدود فصل کاری تعداد روستاهای بهره مند از گاز طبیعی را افزایش دهد.

