آغاز طرح جمع آوری و ساماندهی فاضلاب رشت با حضور وزیر نیرو

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر نیرو در مراسم افتتاح این طرح با بیان اینکه تصفیه خانه فاضلاب رشت صد و پنجاه و هفتمین تصفیه خانه کشور است، گفت: در حال حاضر 37 درصد فاضلاب غیر صنعتی کشور در تصفیه خانه پالایش و وارد چرخه طبیعت می شود.

مجید نامجو همچنین تعداد طرحهای مهر ماندگار وزارت نیرو را 270 مورد عنوان و اظهار امیدواری کرد: همه این طرحها تا پایان دولت دهم به بهره برداری برسند.

استاندار گیلان نیز در این مراسم بر ضرورت اتمام هرچه سریعتر طرحهای 38 گانه مهر ماندگار در استان تاکید کرد و گفت: طرح ملی فاضلاب رشت یکی از این طرحهاست که با حمایت وزارت نیرو و طرحهای مهم دیگری همچون سد شهر بیجار، 70 هزار واحد مسکن مهر، آبرسانی به 700 روستا تا پایان امسال افتتاح شود.

در مرحله نخست این طرح ملی یک تصفیه خانه به وسعت دو هزار و 842 هکتار ساخته و 406 کیلومتر لوله گذاری شده است.

برای اجرای مرحله نخست طرح جمع آوری و ساماندهی فاضلاب کلانشهر رشت 117 میلیارد و 300 میلیون تومان هزینه شده که 47 میلیارد و 700 میلیون تومان آن را بانک جهانی تامین کرده است، در مرحله نخست این طرح روزانه 63 هزار مترمکعب معادل نیمی از فاضلاب رشت تصفیه می شود.

مرحله دوم طرح جمع آوری و ساماندهی فاضلاب رشت با 173 میلیارد و 400 میلیون تومان هزینه سال 94 به بهره برداری خواهد رسید.