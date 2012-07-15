پدافند غیر عامل یکی از حوزه های جدی در بحث امنیت ملی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز احمدی ظهر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان زنجان افزود: پدافند غیر عامل از کارهای مهم در کشور است که طی چند سال گذشته این موضوع مهم در جامعه مورد غفلت واقع شده است.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در فرمایشات خود بارها نسبت به مدیریت بهینه پدافند غیر عامل برای پیشگیری از تهدید ها و توطئه های دشمنان تاکید فراوان داشته اند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری زنجان، اجرای موفقیت آمیز برنامه های پدافند غیرعامل را نیازمند ارائه آموزش های لازم به جامعه عنوان کرد و گفت :آموزش و پرورش به عنوان یکی از سازمان های تاثیر گذار نقش مهمی در مقابله با تهدید ها و توطئه های دشمنان دارد.

احمدی، اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را تحولی نوین و اساسی در نظام تعلیم و تربیت کشور دانست و افزود: از جمله افتخارات و اقدامات ماندگار دولت خدمتگزار ارائه سند تحول بنیادین تعلیم و تربیت بود که از دستاوردهای بی نظیر انقلاب اسلامی می باشد .

وی به تسریع در گاز کشی رایگان به مدارس استان با همکاری شرکت گاز، بر اساس ابلاغ بودجه 91 تاکید کرد وگفت : باید شرکت گاز مساعتد لازم را با آموزشو پرورش داشته باشد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری زنجان یاد آور ش : مردم از عوامل اصلی بازدارندگی تهدید ها و توطئه های گوناگون دشمنان در طول 33 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی هستند.



