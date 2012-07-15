بزرگترین کارخانه تولید قند کشور در اهر راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، ابوالفضل نصیری ظهر امروز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران ، دولت خدمت به زادگاه خود، در جهت توسعه و عمران آبادانی منطقه، کمک به اشتغال شهرستان اهر از راه اندازی بزرگترین تولید قند رافینری و طعم دار در شهرک صنعتی اهر خبر داد.

وی گفت: بزرگترین آرزوی من به عنوان یک اهری تلاش در جهت اشتغال جوانان منطقه در طرح های بزرگ تولیدی است و دراین راستا خواسته ام با اجرای بزرگترین طرح تولیدی منطقه ارسباران به آنهایی که می گویند اهر قابلیت توسعه را ندارد نشان دهم این منطقه همیشه قابلیت توسعه را دارد اما این من و تو هستیم که با همت خود می توانیم زیربنای توسعه شهرمان را پایه گذاری کنیم.

نصیری گفت: کارخانه تولید قند قانع که هم اکنون در ناحیه صنعتی 27 خرداد جاده مشکین شهر فعال است اولین مجوز آن تولید 10 تن در روز با اشتغالزایی 8 نفر بود که الحمداله امروز به برکت تلاش همکاران دراین واحد تولیدی و حمایت مسئولان هم اکنون بیش از یکصد نفر با تولید روزانه 70 تن در روز بصورت تمام شیفت با آخرین ظرفیت در حال تولید می باشد که علاوه بر تأمین نیاز منطقه ارسباران به مرکز استان و استانهای همجوار نیز صادر می شود.

این کارآفرین نمونه افزود: در راستای ادای دینی که به زادگاه خود دارم تمام هم و غم خویش را با مشاوره دوستان و حمایت مسئولان شهرستان به کار بسته ام و در اولین همایش فرصتهای سرمایه گذاری شهرستان اهر تفاهم نامه ایجاد بزرگترین کارخانه قند رافینری و طعم دار به امضاء رسیده است.

وی گفت: با مساعدت ویژه فرماندار محترم جناب آقای مهندس صدیقی 50 هزار متر مربع زمین در شهرک اهر خریداری و تملک شده و هم اکنون عملیات اجرایی و فنداسیون آن با زیربنای 14000 متر مربع شامل سالن تولید، انبار، سایر فضاهای مورد آغاز شده و تا مهر ماه سالجاری ساختمان این مجتمع تولیدی به اتمام می رسد.

نصیری گفت: ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز این کارخانه با طراحی ویژه و انحصاری که در نوع خود این تجهیزات جدید مشابه داخلی و خارجی نداشته و با فن آوری بومی در آینده و با ثبت اختراع به نام خود شرکت در حال اجرا می باشد که در صورت تأمین اعتبارات لازم بزودی عملیات نصب آن در سایت جدید آغاز می شود.

این کارآفرین نمونه آذربایجان شرقی گفت: برای اجرای این طرح بزرگ تولیدی کشور که فقط اشتغالزایی مستقیم آن 500 نفر می باشد بالغ بر یکصد و چهل میلیارد ریال هزینه می شود که امیدواریم با وعده به موقع مسئولان و اختصاص 50درصد اعتبارات مورد نیاز این طرح شاهد بهره برداری به موقع تا پایان سالجاری می باشیم.

وی در خصوص تولیدات این کارخانه گفت: اولین تولید این کارخانه تولید قند رافینری خواهد بود و در فاز دوم نیز تولید قند طعم دار که برای اولین بار در کشور تولید خواهد شد علاوه بر تأمین نیاز داخل به خارج از کشور نیز صادر خواهد شد.