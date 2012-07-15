109 پروژه از مصوبات سفر رهبر انقلاب به قم به طور کامل اجرا شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست چهار ساعته استاندار با مدیران دستگاه‌ها، مجموعه مصوبات سفرهای هیئت دولت، مقام معظم رهبری و پروژه‌های مهر ماندگار استان قم مورد بررسی قرار گرفت.



کرم رضا پیریایی در این جلسه طی سخنانی با تاکید بر ضرورت اهتمام جدی دستگاه ها برای تحقق مصوبات دو دور سفر هیئت دولت و سفر پر خیر و برکت مقام معظم رهبری به استان قم اظهار کرد: این مصوبات به عنوان حقوق مردم و مطالبه نظام مطرح بوده و باید زمینه عملیاتی شدن تمامی آنها فراهم شود.



وی با اشاره به آثار و برکات مجموعه سفرهای دولت و رهبر معظم انقلاب به قم گفت: در جریان این سفرها، مصوبات بسیار ارزشمندی در جهت عمران و آبادانی استان قم به تصویب رسیده است.



استاندار قم با اشاره به اهداف تشکیل این نشست افزود: در این جلسه و جلسات مختلف با مجموعه دستگاه های دست اندرکار، به صورت مفصل و با دقت، روند اجرا و دلایل کندی و یا عدم تحقق مصوبات بررسی خواهد شد.



پیریایی به نتایج سفر دور اول دولت به قم اشاره و تصریح کرد: در قالب این سفر 100 مصوبه و توافق نامه با اعتباری بالغ بر 172 میلیارد تومان مصوب شده بود که به جز یک مورد، بقیه موارد اجرایی شده اند.



وی با اشاره به وضعیت مصوبات سفر دور دوم هیئت دولت به قم گفت: در این سفر 136 مصوبه با اعتباری قریب به 595 میلیارد تومان به تصویب رسید که از این میزان، 79 مصوبه به طور کامل اجرایی شده و 55 مصوبه نیز در مرحله اجرا و یا در دست پیگیری است.



استاندار قم همچنین سفر سال 89 مقام معظم رهبری به قم را یکی از سفرهای مهم و پر خیر و برکت خواند و افزود: همزمان با این سفر، جلسه هیئت دولت در قم تشکیل و 230 مصوبه در قالب 320 پروژه در زمینه های مختلف عمرانی، فرهنگی، ورزشی و آموزشی تعریف شد.



پیریایی با اشاره به این که مصوبات سفر رهبری برای یک دوره زمانی سه ساله پیش بینی شده بودند گفت: از 320 پروژه پیش بینی شده، تاکنون 109 پروژه به طور کامل اجرا شده و مابقی نیز در دست اجرا می باشد.



وی با تاکید بر لزوم توجه جدی دستگاه ها به سرعت دادن به روند اجرای پروژه های سفر مقام معظم رهبری افزود: تک تک مصوبات این بخش باید اجرایی شوند چرا که هم کار اجرایی و تبعیت از رهبری محسوب شده و هم رضایتمندی مردم را در پی خواهد داشت.



استاندار قم با اشاره به قرار گرفتن برخی از پروژه های عمرانی در دست اجرای استان در لیست پروژه های مهر ماندگار گفت: تمامی این طرح ها از جمله طرح های محوری و محرک توسعه استان هستند که با پیگیری ها و تزریق اعتبارات ویژه، تکمیل و بهره برداری از آن ها در اولویت قرار دارد.



تدوین شناسنامه مصوبات سفرها و پروژه های عمرانی استان



پیریایی از فاز اول مونوریل، بیمارستان فرقانی، آزاد راه قم - گرمسار، تالار مرکزی شهر، مرکز جامع فرهنگی و توانبخشی ایثارگران استان، احداث موزه انقلاب اسلامی، کمربند ریلی، گاز رسانی به روستاها و شهرهای جدید و چندین پروژه ورزشی به عنوان مهم ترین پروژه های مهر ماندگار استان قم نام برد و افزود: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، همه این طرح ها باید حداقل تا آخر امسال و حداکثر تا پایان دولت دهم به بهره برداری برسند.



وی با تاکید بر لزوم رصد دقیق پیشرفت پروژه های عمرانی استان، گفت: تدوین شناسنامه مصوبات سفرها و پروژه های عمرانی استان شامل اطلاعات دقیق از مشخصات مصوبه، شروع و خاتمه طرح، اعتبار مورد نیاز، دستگاه های مسؤل، شرح اقدامات و پیگیری های صورت گرفته و موانع و مشکلات طرح از جمله موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.



استاندار قم در پایان با اشاره به این که عمران و آبادانی قم به عنوان آبروی نظام و انقلاب اسلامی و یک جهانشهر، مطالبه عموم مردم، علما، مراجع عظام تقلید و همه بزرگان نظام است، گفت: مجموعه مدیران دستگاه ها، باید با یک عزم جدی و وفاق و همدلی، برای تحقق این هدف و آرمان بزرگ برنامه ریزی و تلاش کنند.

