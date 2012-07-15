به گزارش خبرگزاری مهر ، "محمد هادینیا" بعد از ظهر امروز یکشنبه در نشست هماهنگی طرح اوقات فراغت آسمانی ها که با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی، معاونین و روسای ادارات ارشاد اسلامی شهرستانها و اعضای ستاد اوقات فراغت برگزار شد گفت: طرح یاد شده درچهارصد باب از کانون های فرهنگی وهنری مساجد استان اجرا میشود که حمایت مالی و سرانه این طرح در طول هفته آینده به صورت مجزا به حساب کانونها واریز میشود.
وی اظهار کرد: طرح قرآنی 1446 نیزکه شامل حفظ جزء سیام قرآن کریم است در سطح 90 باب از کانون های مساجد اجرا شده و از کانون های مجری این طرح نیز حمایت به عمل می آید .
وی در ادامه از برگزاری نمایشگاه دستاورد کانون های فرهنگی هنری مساجد استان خبر داد و گفت: این نمایشگاه در هفته جهانی مسجد در محل امامزاده سید حمزه (س) تبریز برگزار می شود و طی آن کانون های فرهنگی و هنری و نخبگان این کانون ها آثار و توانمندی های خود را در بخش های مختلف به نمایش می گذارند .
در این نشست اعضای ستاد اوقات فراغت کانون های مساجد و روسای ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی طرحهایی را درخصوص غنیسازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان ارائه کردند.
تبریز - خبرگزاری مهر : مسئول دبیرخانه هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد آذربایجانشرقی از شرکت 32 هزار نفر در طرح اوقات فراغت آسمانیها در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر ، "محمد هادینیا" بعد از ظهر امروز یکشنبه در نشست هماهنگی طرح اوقات فراغت آسمانی ها که با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی، معاونین و روسای ادارات ارشاد اسلامی شهرستانها و اعضای ستاد اوقات فراغت برگزار شد گفت: طرح یاد شده درچهارصد باب از کانون های فرهنگی وهنری مساجد استان اجرا میشود که حمایت مالی و سرانه این طرح در طول هفته آینده به صورت مجزا به حساب کانونها واریز میشود.
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