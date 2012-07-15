تلاش برای بی ثباتی در سوریه بازی در زمین شیطان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد براتی در دومین دور همایش گفتگوی جوانان اسلام که با حضور جوانانی از ایران و ترکیه، قبل از ظهر یکشنبه در اداره کل ورزش و جوانان قم برگزار شد، اظهار داشت: ما می پذیریم که در حکومت سوریه اشکالاتی وجود دارد و همواره تاکید داشته ایم که این اصلاحات هرچه سریع تر باید انجام شود، حکومت ایران هم بارها این مورد را از طریق رسانه ها عنوان داشته است.



وی ادامه داد: همچنین دولت، حکومت و ملت ایران از دولت سوریه می خواهد که به خواست مردم تن دهد و انتخابات ریاست جمهوری را هرچه سریع تر انجام دهد.



براتی افزود: در خصوص مسائل سوریه باید چند نکته را مد نظر داشت، مانند این موضوع که امروز سوریه در کنار مردم ایران، حماس و حزب الله لبنان است و به عنوان خط مقدمی برای حمایت از مقاومت مردم فلسطین محسوب می شود، باید از کلیت مبارزات این کشور با اسرائیل و غرب حمایت کرد.



وی با اشاره به اینکه بی ثباتی در سوریه تنها می تواند تامین کننده منافع رژیم صهیونیستی و ایادی آن باشد، گفت: هر مقام، نهاد یا کشوری که در پی بی ثبات کردن اوضاع در سوریه است باید بداند که با این کار بازی در زمین شیطان می کند.



عضو موسسه فرهنگی اندیشه و چشم انداز توسعه تاکید کرد: دولت های اسلامی باید بدانند که رژیم صهیونیستی نمی تواند هم پیمان خوبی باشد و باید با کمک ملت هایشان درک کنند که مسائل درونی کشورهای اسلامی باید توسط خود این کشورها و بدون دخالت غرب یا رژیم صهیونیستی حل شود.

