سعید انصاری مهیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فراخوان ثبت نام برای شرکت در پنج کارگاه آموزشی پیش‌بینی شده در حاشیه برگزاری این رویداد بزرگ علمی کشور آغاز شد.

وی افزود: این پنج کارگاه آموزشی با هدف تقویت مهارت‌های عملی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و محققان و پژوهشگران شاغل در مراکز تحقیقاتی، یک روز قبل از برگزاری پنجمین کنگره ملی علوم دامی ایران، و در تاریخ هفتم شهریورماه سال جاری در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان تصریح کرد: برگزاری کارگاه آموزشی تجزیه پذیری با هدف معرفی روش‌های in vitro وآزمایشگاهی قابلیت هضم، معرفی روش in situ و تفسیر ریاضی و بیولوژیک مدل‌های مورد استفاده در تجزیه پذیری از جمله کارگاه‌های آموزشی پیش‌بینی شده در حاشیه این کنگره است.

وی ادامه داد: آشنایی با متدهای تولیدگاز، بررسی کینتیک هضم پذیری بخش کربوهیدرات مواد خوراکی به روش تولیدگاز، کاربرد روش تولید گاز در بررسی موادضد تغذیه ای و بررسی تأثیر افزودن روغن بر اکوسیستم شکمبه با استفاده از روش تولید گاز از دیگر سرفصل هایی است که در کارگاهی تحت عنوان “Gas production” مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مهیاری تاکید کرد: کارگاه "اندازه ذرات مواد خوراکی در تغذیه دام" سومین کارگاه آموزشی در نظر گرفته شده است و در این کارگاه سعی برآن است تا شرکت‌کنندگان با اهدافی چون آشنایی با روش‌های نوین تنظیم الیاف در جیره گاوهای شیرده، معرفی شیوه‌های نوین اندازه‌گیری فیبر در تغذیه نشخوارکنندگان، الیاف شیمیایی و فیزیکی و الیاف مؤثر، الیاف مؤثر فیزیکی، روش‌های اندازه‌گیری اندازه ذرات، توزیع اندازه ذرات و الیاف مؤثر فیزیکی و ابهامات موجود درآن آشنا شده واین عناوین به صورت کاربردی مورد بررسی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: "کاربرد مدل‌های مختلط (MIXED MODEL) در علوم دامی" بر مبنای شناخت ماهیت داده‌ها و انتخاب مدل مناسب، ضرورت استفاده از مدل‌های مختلط، نحوه کد نویسی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SAS وتفسیر نتایج رویه مختلط(Proc Mixed)، چهارمین کارگاه آموزشی است که پیش از برگزاری پنجمین کنگره ملی علوم دامی ایران در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می‌شود.

دبیر اجرایی پنجمین کنگره ملی علوم دامی ایران، کارگاه آموزشی "تعیین ژنوتیپ به روش PCR-RFP و کاربرد اطلاعات ژنومیکی در علوم دامی" باهدف گذاری‌هایی از جمله روش های استخراج DNA ژنومیکی از بافت، تعیین ژنوتیپ بروش PCR-RFLP، کاربرد اطلاعات مولکولی در مطالعات ساختار جوامع حیوانی و آنالیز ژنتیکی اثرات ژنی در صفات کمی را پنجمین کارگاه به منظور ارائه روش ها ودستاوردهای نوین علوم دامی عنوان کرد.

انصاری مهیاری در پایان تأکید کرد: علاقه‌مندان به منظورکسب اطلاعات بیشتر پیرامون این کارگاه ها و ثبت نام در آن، تا 25 مردادماه فرصت دارند تا به سایت پنجمین کنگره علوم دامی ایران به آدرس http://iransas-congress.com/congress/workshop مراجعه و اقدام کنند.

به گزار ش مهر، پنجمین کنگره ملی علوم دامی ایران هشتم ونهم شهریورماه سال جاری به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می‌شود.

