200 پرونده تخلف در زمینه انتخابات مجلس در لرستان در حال بررسی است

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور سپهوند ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان لرستان با اشاره به تشکیل 200 پرونده تخلف در زمان برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در لرستان اظهار داشت: در حال حاضر این پرونده ها در دستگاه قضا و دادگاههای استان لرستان در حال پیگیری است.

وی با تاکید بر اینکه همه تخلفات صورت گرفته توسط هواداران و کاندیداها در زمان برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به دستگاه قضایی استان منعکس شده است، تصریح کرد: بسیاری از این افراد متخلف به دادگاه احضار شده و پرونده های آنها مورد رسیدگی قرار گرفته است.

مسئول دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان لرستان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعداد ناظران و بازرسان دفاتر نظارت و بازرسی انتخابات استان لرستان بیان داشت: در حال حاضر بیش از 13 هزار نفر در این دفاتر عضو هستند.

وی ادامه داد: در برگزاری هر دوره از انتخابات در استان لرستان بین 6 تا 7 هزار نفر همکاری و اقدامات لازم را انجام می دهند.

مسئول دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان لرستان با اشاره به برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در لرستان بیان داشت: خوشبختانه در این دوره از انتخابات کار نظارت، رسیدگی به صلاحیت ها و ... توسط شبکه نظارت شورای نگهبان استان به نحو مطلوبی انجام شد.

سپهوند با تاکید بر اینکه در انتخابات مجلس شورای اسلامی هیچ گونه تاثیری را از هیچ فرد یا گروهی نپذیرفتیم، ادامه داد: در این دوره از انتخابات بر اساس تکلیف قانونی و شرعی خود عمل کرده و به هیچ سفارشی عمل نکردیم.