به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز رقابتهای کاراته قهرمانی آسیا با آغاز مسابقات سه نماینده دیگر کاراته استان قم برگزار میشود تا بعد از کسب مدال طلای علیرضا قاضی در روز نخست، کاراته قم شانس کسب دو مدال دیگر نیز داشته باشد.
رقابت 249 کاراتهکا در مسابقات قهرمانی آسیا در تاشکند
در یازدهمین دوره رقابتهای قهرمانی آسیا در تاشکند ازبکستان، 249 کاراته کا از 25 کشور آسیا حضور دارند که کاراته کاهای کشورمان از جمله دو کاراتهکای قمی بخش کومیته انفرادی و یک مبارزه بخش کومیته تیمی، در دو بخش کاتا و کومیته حریفانشان را شناختند.
سعید علیپور اولین نماینده کاراته استان قم در بخش کومیته انفرادی است که در وزن منهای 60 کیلوگرم باید با حریفان رقابت کند در حالی که در این وزن مسابقات برای تعیین مقامهای اول تا سوم این دوره از پیکارها با رقابت 19 شرکت کننده برگزار میشود.
جدال علیپور با حریف اهل کشور ازبکستان میزبان رقابتها
این در حالی است که نفر دوم رقابتهای لیگ جهانی کاراته یعنی سعید علیپور در گروه B مبارزات این وزن در گام اول باید با اسکوف دیک بوجان از ازبکستان دیدار می کند، ضمن اینکه در این گروه غلاوه بر دارخان آسابیلف نایب قهرمان جهان در سال 2008 و نایب قهرمان آسیا در سال 2009، کاراته کاهایی از افغانستان، تاجیکستان، اردن و هند رقیب جدی وی هستند.
از سوی دیگر در وزن منهای 75 کیلوگرم محمدهادی داودآبادی دومین کاراتهکای قمی در بخش کومیته انفرادی است که در تلاش برای تکرار موفقیتهای کاراته قم در مسابقات قهرمانی آسیا باید در وزنی که رقابتهای آن با حضور 20 کاراته کا برگزار می شود، برای کسب مدال تلاش کند.
استراحت داودآبادی در دور نخست وزن منهای 75 کیلوگرم
این در شرایطی است که محمد هادی داود آبادی پس از یک دور استراحت با برنده کویت و افغانستان دیدار می کند، ضمن اینکه چین، هند، ماکائو، اردن، قرقیزستان، پاکستان و ویتنام دیگر کاراته کاهای شرکت کننده در این وزن هستند.
در کومیته تیمی هم تیم کشورمان که ناصر نجفی یکی دیگر از کاراتهکاهای قمی عضو آن است، با هند مبارزه میکند و در صورت پیروزی با قزاقستان روبررو می شود، هنگ کنگ، تاجیکستان، کره جنوبی، اندونزی، کویته، ژاپن و تایلند نیز در این گروه هستند. در این بخش 19 تیم حضور دارند.
قم - خبرگزاری مهر: جدال علیپور با حریف ازبکستانی و و استراحت داودآبادی در روز دوم کاراته قهرمانی آسیا برنامه رقابت سه کاراتهکای قمی در مسابقات قهرمانی آسیا به شمار میرود.
به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز رقابتهای کاراته قهرمانی آسیا با آغاز مسابقات سه نماینده دیگر کاراته استان قم برگزار میشود تا بعد از کسب مدال طلای علیرضا قاضی در روز نخست، کاراته قم شانس کسب دو مدال دیگر نیز داشته باشد.
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