18 هزار فاقد مسکن زیر پوشش بهزیستی اصفهان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر شاهزیدی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یک هزار و 452 نفر تأمین سرپناه در سال گذشته داشتیم که نزدیک به 52 میلیارد ریال در قالب کمک‌های بلاعوض و یا تسهیلات وام بانکی انجام شده است.

وی افزود: در اصفهان 18 هزار فاقد مسکن زیر پوشش بهزیستی داریم که 3 هزار و 400 واحد برای امسال مورد هدف قرار گرفته است.

معاون امور مشارکت‌های مردمی، اشتغال و مؤسسات غیر‌دولتی به دفتر مجتمع‌های روستایی و ارائه 82 مورد خدمات بهزیستی اشاره و تصریح کرد: در این مرکز 52 واحد مهد‌های کودک به صورت غیر‌دولتی و خصوصی‌سازی کار می‌کنند.

وی ادامه داد: 14 هزار نفر از معلولان بهزیستی از این سازمان خدمات می‌گیرند و بالغ بر 2 هزار و 200 نفر نیز در زمان اوقات فراغت خدمات آموزشی دریافت می‌کنند.

شاهزیدی از میزان 60 درصدی پیشرفت فیزیکی بزرگ‌ترین مرکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست خبر داد و گفت: با ظرفیت بیش از 150 نفر این مرکز ظرفیت نگهداری دارد.



وی اضافه کرد: پیش‌بینی می‌شود این سامانه تا شش ماه ابتدای سال جاری راه‌اندازی می‌شود.