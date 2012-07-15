51 هیئت امر به معروف و نهی از منکر در مساجد همدان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر ، حسن قهرمانی‌مطلق ظهر یکشنبه در ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان همدان اظهار داشت: تشکیل این هیئت ها نوید اقدامات بسیار خوب در ماه رمضان است تا با این روند فریضه فرهنگ امر به معروف ونهی از منکر در جامعه گسترش یابد.

حسن قهرمانی‌مطلق با اشاره به رویکرد های هیئت‌های امر به معروف و نهی از منکر شهر همدان اظهار داشت: ارائه چهره روشن‌تری از اعمال و معروفات فراموش شده دین مبین اسلام از دلایل تشکیل این هیئت ها است.

وی در ادامه به در پیش بودن ماه رمضان اشاره کرد و گفت: کاهش بزه‌های اجتماعی و تطهیر جامعه، از برکات معنوی این ماه پر فیض الهی است که آثار آن در این ماه نسبت به ماه های دیگر سال کاملا مشهود است.

قهرمانی‌مطلق با اشاره گردشگر پذیری همدان و ارائه خدمات به مسافران تابستانی، اظهار داشت: باید مکان‌ها و رستوران هایی برای سرویس دهی به مسافران در نظر گرفته ‌شود.

طرح برخورد با روزه‌خواری در انظار عمومی اجرا می شود

وی اضافه کرد: نیروی انتظامی باید علاوه بر پیگیری طرح‌های قبل، در ماه رمضان مبارزه با مظاهر بدحجابی، تشدید این طرح و اجرای طرح برخورد با روزه‌خواری در انظار عمومی را در دستور کار خود داشته باشد.

وی تاکید کرد: اجرای طرحی توسط نیروی انتظامی در راستای سرکشی از مراکز عرضه غذا در ساعات غیرمجاز با همکاری اصناف همدان امری ضروری است .

فرماندار همدان افزود: با همکاری شهرداری همدان در 15 پارک این شهر نماز جماعت مغرب و عشاء اقامه می شود.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری مراسم شب‌های احیای رمضان نیز گفت: هماهنگی های لازم باید برای تأمین وسایل ایاب و ذهاب شهروندان و ارتقا امنیت عمومی در سطح شهر و منازل انجام شود.

قهرمانی‌مطلق بر لزوم پخش صدای اذان از ادارات سطح شهر در هنگام نماز ظهر و مغرب و عشا نیز تأکید کرد.

روزه خواری درانظار عمومی جرم محسوب می شود

معاون دادستان شهرستان همدان نیز گفت: طبق قانون مجازات اسلامی روزه خواری درانظار عمومی جرم محسوب می شود و در این ماه با افرادی که این موضوع را رعایت نکنند برخورد جدی صورت می پذیرد.

عبدالحسین بابایی با تاکید بر اطلاع رسانی مناسب در خصوص ماه مبارک رمضان اظهار داشت: ماموران نیروی انتظامی باید در امر برخورد با روزه خواران ابتدا تذکر لسانی داده و در صورتی که ضابطین در مقابل این تذکر تمرد کردند قابل تعقیب بوده و برای آنها پرونده قضایی تشکیل می شود.

وی اضافه کرد: در امر برخورد با روزه خواران باید جایگاه مسافران رعایت شود وتا حد امکان از بازداشت آنها جلوگیری شود.

معاون دادستان شهرستان همدان یادآور شد: در این ماه مبارک شعبه و قضات ویژه ای برای رسیدگی به پرونده های روزه خواران در نظر گرفته شده است.