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۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۶:۵۵

صابری:

نرخ بیکاری آزادشهر دو برابر میانگین کشوری است

نرخ بیکاری آزادشهر دو برابر میانگین کشوری است

آزادشهر - خبرگزاری مهر: نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس گفت: نرخ بیکاری آزادشهر دو برابر نرخ کشوری است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صابری ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری آزادشهر افزود: به دلیل ناپایداری اقتصادی، روستاهای اطراف چشمه ساران در حال خالی شدن هستند.

وی اظهار داشت: در بخش کشاورزی منطقه خوب کار نشده و همچنین در بخش صنعت و معدن بخش، بخش فعالی نداریم و امیدواریم ایده های خوبی در بخش کشاورزی و صنعتی داشته باشیم.

وی عنوان کرد: اگر امروز دشمنان اسلامی راه جمهوری اسلامی را با تحریم سد می کنند، تحرمیها امروزی نیست و با شروع انقلاب زیر بار هجمه قرار داشتیم.

صابری گفت: در جهان دوستان زیادی داریم که مدافع نظام هستند و مدیریت ودرایت می تواند خواسته های رهبری را محقق کند ودر صورت بی توجهی ضرر می کنیم.

نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس گفت: با توجه به پیشرفت ها، تلاش مسئولان می توانند رسیدن به پیشرفت و عدالت را محقق سازد.

وی افزود: مهمترین دغدغه مردم اقتصادی است و مشخص کردن کارها می تواند تاثیر گذار باشد.

این نماینده مجلس گفت: از سال 71 تاکنون پنج میلیارد تومان سرمایه گذرای در بخش فاضلاب منطقه شده و تلاشهای خوبی صورت گرفته است.

وی افزود: خواسته های ما از مسئولان باید ایده ای باشد و رخدادهای بزرگ را در نظر بگیریم و باید از فرصتهای خوبی که در استان وجود دارد، استفاده کنیم.

کد مطلب 1650717

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