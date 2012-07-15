تاکنون برای ساخت مصلای اصفهان 25 میلیارد تومان هزینه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید خادم آقا ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سال گذشته حدود دو میلیارد و 500 میلیون تومان در قالب کمکهای دولتی به مصلی اصفهان اختصاص داده شده است و در حال حاضر هیچ عدد و جدولی در ارتباط با اعتبارات هزینه شده برای ساخت مصلی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه مصلی اصفهان دارای سه ورودی اصلی و چهار ورودی فرعی است و ورودیها از امکانات و کاربریهای متفاوت برخوردار هستند، تصریح کرد: پروژه مصلی از حد طبیعی خود بیشتر طول کشیده است و مصلی اصفهان در یک شرایط ایدهآل و بدون محاسبات مالی و تنها با محاسبات فنی باید طی پنج سال ساخته میشد.
مدیر عامل مصلی اصفهان ادامه داد: ساخت بخش اصلی مصلی اصفهان منهای پروژههای الحاقی با شیشه سقف اصلی به بیش از 40 میلیارد تومان و بدون شیشه سقف اصلی به کمتر از 10 میلیون اعتبار نیاز دارد و قرار نیست که مصلی اصفهان با اعتبارات دولتی ساخته شود و همیشه اعتبارات دولتی در قالب کمک به مصلی اصفهان اختصاص داده میشود و اعتبار مصوب در سال 89 برای مصلی اصفهان هفت میلیارد و 100 میلیون تومان بوده اما تنها سه میلیارد و 400 میلیون تومان از آن تخصیص یافته است.
وی تاکید کرد: از زمان آغاز عملیات اجرایی این پروژه یک مسیر فنی سختی طی شده است و فلسفه کاربریهای تعریف شده برای مصلی این بوده که مصلی اصفهان در تمام ساعات هفته مورد بهرهبرداری قرار نمیگیرد و به همین دلیل مصلی فضای زندهای ندارد.
خادمآقا بیان داشت: مجموعه ورزشی، ساختمان اداری و آموزشی، سالن آمفیتئاتر یک هزار و 200 نفره، مهمانسرا، کتابخانه، فروشگاه هایپر مارکت، سالنهای چند منظوره، شعب بانک ملت و سپه، مسجد قدیمی و مسجد جدید از کاربریهای پروژههای اطراف مصلی اصفهان محسوب میشود.
وی ادامه داد: نخستین پارک فناوری هوا فضای کشور نیز از دیگر کاربریهای اطراف مصلی اصفهان است که این مجموعه با همکاری سازمان صنایع دفاع مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
مدیرعامل مصلی اصفهان با بیان اینکه طی سالهای 74 تا 79 مصلی اصفهان از لحاظ اجرایی مسیر رو به جلویی را طی کرده و سال 74 اعتبار دولتی مصلی اصفهان صفر اما اعتبارات غیردولتی آن در بالاترین حد خود بوده است، افزود: اما طی سالهای گذشته اعتبارات دولتی مصلی اصفهان نسبت به سالهای نخست اجرای پروژه افزایش و اعتبارات غیردولتی آن رشد صعودی داشته است.
وی با تاکید بر اینکه مصلی اصفهان 15 پروژه الحاقی و یک بخش اصلی دارد، اظهار داشت: پروژههای الحاقی باید با سرمایه مجموعههای دیگر ساخته شود.
خادمآقا اضافه کرد: درصورتیکه حاشیههای پروژه مصلای اصفهان را از آن جدا کنند مصلی یک پروژه فنی زیبایی است و این پروژه یک جایزه بینالمللی نیز در کنفرانس برزیل داشته است و یکی از هشت طرح برتر دنیا در زمینه سازههای بتنی محسوب میشود.
وی افزود: بازنگری هشت مورد از کاربریهای اطراف مصلی یکی از مهمترین فعالیتهای صورت گرفته در راستای احداث و راهاندازی مصلی اصفهان است و معماری مصلی یک معماری حجمی است که نمیتوان هیچ یک از پروژههای الحاقی آن را نادیده گرفت.
مدیرعامل مصلای اصفهان با اشاره به اینکه یکی از بزرگترین موتورخانههای ابنیه اصفهان در مصلی وجود دارد، تصریح کرد: این موتورخانه در آینده به تمام پروژههای الحاقی مصلی سرویسدهی میکند و سرمایش و گرمایش آنها با استفاده از ظرفیت این موتورخانه تأمین میشود.
نظر شما