اعطای تسهیلات به دامپزشکان بخش خصوصی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بهراد زندیه مدیر کل دامپزشکی استان در جلسه بررسی مشکلات داروخانهها و شرکتهای پخش دارویی استان با اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری به نام سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی افزود: در راستای تحقق فرمایش مقام معظم رهبری در سال جدید با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی استان وامهای کم بهره از محل صندوق کشاورزی و ملی در اختیار همکاران بخش خصوص قرار میگیرد.
وی ضمن تاکید بر این که رشد تولید و مصرف فرآوردههای پروتئینی با منشاء دامی از شاخصههای مهم توسعه در هر کشور محسوب میشود افزود: خوشبختانه همکاران ما در بخش دولتی و خصوصی دامپزشکی استان در حفظ و حراست از سرمایههای دامی در طول سالهای اخیر عملکرد بسیار خوبی داشتهاند.
دکتر زندیه اظهار داشت: هرگونه تحولات در عرصه کشاورزی به طور ملموس شاخصههای مختلف اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار میدهد و نکته مهمتر از همه این که امروزه امنیت غذایی با منشاء دامی در هر کشور به ویژه در کشور عزیزمان جمهوری اسلامی ایران به خاطر شرایط خاصی که دارد از ارکان اصلی تامین امنیت ملی محسوب میشود و در این راستا دامپزشکی از ارگانهای تاثیر گذار در این زمینه است.
مدیرکل دامپزشکی استان اظهار داشت: اعطای تسهیلات یارانهای به عنوان راهکاری حمایتی در جهت توسعه بخش خصوصی دامپزشکی است و در صورت توزیع و جذب صحیح در حوزه های ذیربط علاوه بر ارتقاء سطح برخورداری امکان حضور سرمایههای انسانی را در نقاط موثر تقویت میسازد.
دکتر زندیه در پایان اعلام نمود: همکاران بخش خصوصی جهت استفاده از این تسهیلات میتوانند به اداره طرح و برنامه اداره کل دامپزشکی استان رجوع نمایند.
نظر شما