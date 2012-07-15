مسابقات تکواندو قهرمانی نوجوانان در خراسان رضوی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات تکواندو قهرمانی نوجوانان، انتخابی تیم خراسان رضوی به منظور حضور در مسابقات قهرمانی کشور، در مشهد برگزار شد.

این مسابقات با حضور 131 ورزشکار از شهرستان های مختلف استان و 24 داور رسمی فدراسیون تکواندو در محل سالن ورزشی قدس مشهد در سه زمین شیابجانگ برگزار شد.

گفتنی است، نفرات اول و دوم اوزان دهگانه به اردوی تدارکاتی و آمادگی تیم تکواندو خراسان رضوی به منظور حضور در مسابقات قهرمانی کشور در شهریور ماه امسال دعوت و پس از گزینش راهی این مسابقات خواهند شد.

کسب مقام دوم موتور کراس خراسان در مسابقات قهرمانی کشور

تیم موتور کراس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی خراسان رضوی در مسابقات قهرمانی کشور مقام دومی تیمی را به خود اختصاص داد.

این مسابقات در پیست موتور سواری پرند تهران برگزار شد و تیم موتورکراس استان پس از تیم نفت تهران در جایگاه دوم ایستاد و تیم استان اصفهان مقام سوم را بدست آورد.

در بخش انفرادی این مسابقات نیز سینا تقی پور در کلاس 65 سی سی مقام هشتم را کسب کرد، در کلاس 250 سی سی امیر ثابتی فر و در کلاس 450 سی سی علی برزوزاده به مقام نخست این بخش دست یافتند و در کلاس 450 سی سی پیشکسوتان نیز علی اصغر مولایی سوم شد.

لزوم تامین تجهیزات استاندارد برای ژیمناستیک کاران خراسان رضوی

ورزشکار خراسانی عضو تیم ملی ژیمناستیک جوانان گفت: ورزشکاران این رشته ورزشی برای انجام مطلوب تمرینات خود، نیازمند تجهیزات استاندارد هستند.

امیر غلامزادگان افزود: برای حفظ آمادگی تمرینات خود را هر روز زیرنظر احمد سالاری در سالن استاد یزداد مجموعه ورزشی سجاد مشهد انجام می دهم که متاسفانه وسایل مربوط به ورزش ژیمناستیک این سالن، قدیمی و غیراستاندارد است.

ورزشکار خراسانی عضو تیم ملی ژیمناستیک جوانان کسب مدال طلا در رشته های بارفیکس و خرک حلقه در مسابقات قهرمانی کشور در سال های 89 و 90 به ترتیب در شهرهای کرمانشاه و اصفهان را از جمله افتخارات خود عنوان کرد.

غلامزادگان ابراز امیدواری کرد: با حضور پرقدرت در مسابقات مختلف کشوری بتواند شانس حضور در مسابقات آسیایی را برای بار دیگر پس از مسابقات آسیایی تایلند به دست آورد و برای کشور افتخار آفرینی کند.

حضور تیم تنیس بانوان خراسان رضوی در مسابقات قهرمانی کشور

تیم تنیس بانوان خراسان رضوی به مسابقات قهرمانی کشور اعزام شد.

در این دوره از مسابقات ۱۶۰تیم از استانهای کشور در ۴ گروه حضور دارند و طبق جدول مسابقات به صورت دوره ای با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

در این رقابتها تیم خراسان رضوی در جدول گروه یک به همراه تیم استان های تهران، فارس و سیستان و بلوچستان قرار دارد و امروز با تیم سیستان و بلوچستان دیدار خواهد کرد.

برگزاری مسابقات انتخابی تیم طناب کشی خراسان رضوی

مسابقات انتخابی تیم طناب کشی خراسان رضوی در محل مجموعه ورزشی قدس مشهد برگزار می شود.

این رقابت ها توسط کمیته طناب کشی هیئت انجمن های ورزشی استان ویژه آقایان به منظور انتخاب تیم خراسان رضوی جهت حضور در مسابقات کشوری برگزار می شود.

بنابر این اعلام، تعداد نفرات شرکت کننده در این مسابقات در هر تیم 8 بازیکن اصلی و یک نفر ذخیره و وزن نفرات اصلی تیم 640 کیلوگرم است.

برگزاری مسابقات لیگ تیراندازی با کمان خراسان رضوی در بخش آقایان

مسابقات لیگ تیراندازی با کمان خراسان رضوی در بخش آقایان از فردا 23 تیرماه سال جاری در مشهد آغاز می شود.

این رقابت ها در رشته ریکرو در مسافت 30 متر با حضور 7 تیم در محل زمین چمن نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار می شود و با استراحت یکی از تیم ها در هر هفته، 6 تیم دیگر با برگزاری 3 مسابقه با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

تیم های شرکت کننده در این لیگ شامل دانشگاه فردوسی مشهد، نیشابور الف و ب، جانبازان مرکز توانبخشی امام خمینی (ره)، پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد سرخس، نمایشگاه بین المللی مشهد و مجموعه تیراندازی تیرداد می باشند.