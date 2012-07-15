17.15درصد بودجه دولتی اتوبوسرانی مشهد تحقق یافت/تمدید مهلت پرداخت عوارض

به گزارش خبرنگار مهر، عباس شیرمحمدی ظهر یکشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر تاکید کرد: سال گذشته در بخش کمک دولتی 500 دستگاه برای سازمان اتوبوسرانی اختصاص پیدا کرد که ازاین میزان تنها 100 دستگاه محقق شد.

تصویب طرح جذب تسهیلات خرید تجهیزات قطار شهری مشهد

وی بیان کرد: دو فوریت طرح جذب تسهیلات تخصیصی صندوق توسعه ملی برای خرید ناوگان و تجهیزات خطوط قطار شهری مشهد و تعیین بانک توسعه صادرات به عنوان عاملیت ارایه تسهیلات مذکور با موافقت اعضای شورای شهر به تصویب رسید.

وی ادامه داد: شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص "جذب تسهیلات تخصیصی صندوق توسعه ملی برای خرید ناوگان و تجهیزات خطوط قطار شهری مشهد و تعیین بانک توسعه صادرات به عنوان عاملیت ارائه تسهیلات مذکور"، به شهرداری مشهد اجازه داده می دهد نسبت به افتتاح حساب در بانک توسعه صادرات مشهد اقدام کند.

اصلاحیه دستورالعمل چگونگی دریافت و تقسیط مطالبات شهرداری

شیرمحمدی با اشاره به نظریه اصلاحیه دستورالعمل چگونگی دریافت و تقسیط مطالبات شهرداری گفت: این نظریه با موافقت اعضای شورای شهر به تصویب رسید و بر این اساس در صورتی که به هر دلیلی بخشی از اقساط در موعد مقرر خود پرداخت نشود، مشمول جرایم وجه التزام معادل سود تسهیلات اعطایی در بانک شهر می شود.

وی با بیان مطلب فوق افزود: شهرداری مشهد مجازاست به تقسیط باقیمانده بدهی مودیانی که حداقل 20 درصد بدهی خود را به صورت نقدی پرداخت کنند، حداکثر ظرف 6 ماه با نظر مدیرمنطقه و با اخذ تضامین کافی تقسیط کنند و در این راستا برخورداری از 10 درصد هبه پرداخت بخش نقدی قسط خواهد بود.

تصویب نظریه عوارض زمین های غیر محصور و رها شده دولتی

وی از تصویب نظریه ای در خصوص عوارض زمین های غیر محصور و رها شده دولتی نیز خبر داد و افزود: این مصوبه مشمول اراضی آماده سازی شده طبق طرح های مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری و یا اراضی که تاکنون توسط سازمان راه و شهرسازی واگذار نشده است، نمی شود.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد بیان کرد: نظریه راهکارهای عملیاتی شدن طرح های جامع و تفضیلی مشهد نیز به تصویب رسید که بر این اساس مقرر شد شهرداری مشهد نسبت به طراحی ساختار و فرآیندهای نهاد مطالعات با اهداف جدید ظرف مدت دو ماه اقدام و جهت بررسی به شورای اسلامی شهر اعطاء شود.

وی با اشاره به تفریغ بودجه سال 90 سازمان های آتش نشانی، فردوس ها، عمران شهرداری مشهد، اتوبوسرانی و پایانه های مسافربری نیز گفت: تفریغ بودجه این سازمان ها نیز با موافقت اعضای شورای شهر به تصویب رسید.

وی ادامه داد: در این سازمان ها در تفریق بودجه مغایرت زیادی وجود نداشته واین امر به دلیل این است که اصلاح بودجه در سال 90 انجام شده است.

احداث آرامستان در حاشیه رودخانه کشف رود

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد تاکید کرد: مغایرت بودجه در سال های گذشته به این دلیل بود که اصلاح بودجه صورت نمی گرفت.

وی با اشاره به سازمان فردوس ها تصریح کرد: با توجه به بند 5 گزارش حسابرسی شهرداری مکلف است نسبت به تملک 120 هکتار برای احداث آرامستان در حاشیه رودخانه کشف رود در شمال غربی مشهد اقدام کند که در این راستا تاکنون 40 هکتار از آن تملک شده است.

وی افزود: اولین اقدام بعد از تملک، احداث غسالخانه در حاشیه رودخانه کشف رود است.

وی ادامه داد: همچنین سازمان فردوس ها مکلف است مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت و با توجه به بند 9.1 گزارش حسابرس شهرداری لایحه افزایش سرمایه سازمان مذکور را به شورا ارائه کند.

وی در خصوص سازمان اتوبوسرانی نیز اظهار کرد: علی رغم تجهیز ناوگان بودجه سازمان اتوبوسرانی در بخش مربوط به فروش بلیط 103 درصد، درآمد کرایه ماشین دربستی 185 درصد و تبلیغات بدنه اتوبوس 114 درصد بوده است.

وی ادامه داد: در بخش کمک های شهرداری نیز قرار بود 91 میلیارد تومان اختصاص داده شود که این رقم به 80 میلیارد تومان رسید.

مهلت پرداخت عوارض نوسازی در مشهد تمدید شد

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد از تمدید مهلت پرداخت عوارض نوسازی تا اول شهریورماه در مشهد خبر داد.

شیرمحمدی اظهار کرد: چندی پیش درشورای شهر مصوبه ای قرار داده شد مبنی بر تمدید پرداخت عوارض نوسازی تا پایان تیرماه برای کسانی که هنوز این عوارض را پرداخت نکرده بودند که این زمان نیز به دلیل ماه مبارک رمضان تا ابتدای شهریورتمدید می شود.

در ادامه یکی از اعضای شورای شهر، جواد داوودآبادی در خصوص بحث بودجه اتوبوسرانی اظهار کرد: بحث تحقق 17.5 درصد از بخش دولتی برای سازمان اتوبوسرانی مشهد بسیار تاسف برانگیزاست و در این زمینه باید مکاتبات لازم صورت گیرد تا کمک های دولتی اختصاص یابد.