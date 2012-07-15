کمیته ویژه پیگیری ثبت اسناد و املاک شیراز تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد زرین کلاه در ادامه جلسات هفتگی بررسی مشکلات دستگاه های اجرایی شهرستان شیراز در راستای توسعه پایدار شهرستان با حضور نمایندگان شیراز در مجلس شورای اسلامی، این هفته با دستور کار بررسی مشکلات ثبت اسناد و املاک شهرستان شیراز پرداخت و افزود: در خصوص ثبت اسناد و املاک شهرستان شیراز مشکلات ساختاری و اعتباری وجود دارد که با پیگیری های انجام شده و با حمایت های استاندار بخش اعظمی از مشکلات مرتفع گردید، اما نیاز است پیگیری ها تا حصول کامل نتیجه همچنان ادامه داشته باشد زیرا هنوز گلایه هایی از سوی مردم مطرح می گردد.
وی با تاکید بر تسریع صدور اسناد جهت املاک فاقد سند، خصوصا زمین های کشاورزی واجد شرایط، یادآور شد : موانعی در این خصوص در بین برخی دستگاه ها از جمله اداره کل اوقاف و امور خیریه، بنیاد مسکن و ثبت اسناد و املاک استان فارس به همراه کشاورزان وجود دارد و همین امر باعث گردیده تعداد قابل توجه ای از روستاییان بدلیل فقدان سند املاک نتوانند از تسهیلات حمایتی دولت از جمله تسهیلات بانکی استفاده لازم را ببرند.
زرین کلاه با بیان اینکه باید به دنبال راهکار برای حل مشکلات بود افزود: در بخش های مرکزی ، ارژن و زرقان شهرستان شیراز کمیته ویژه پیگیری ثبت اسناد و املاک بخش ها با حضور نمایندگان اداره کل اوقاف و امور خیریه ، اداره کل ثبت و اسناد و بنیاد مسکن استان فارس به همراه نماینده فرمانداری تشکیل می شود و این کمیته موظف است تا پایان شهریور ماه موانع و مشکلات موجود را به حداقل برساند هر چند که این امر نیازمند عزم جدی دستگاه های مربوطه خصوصا اداره کل اوقاف و امور خیریه می باشد.
کارگاه آموزشی تسهیلگری و نحوه کاربرد آن در جامعه
مدیرعامل شرکت عمران و مسکنسازان فارس در حاشیه این کارگاه آموزشی گفت: آموزش زیربناییترین و اساسیترین هدف هر نهادی است، زیرا در راستای آموزش قادر هستیم به تکنیکها و مهارتهایی دست یابیم که با استانداردهای روز مطابقت دارد.
محمود رضا طالبان اظهار داشت: بدون شک آموزش به همراه تکنیکهای روز دنیا میتواند یکی از بهترین راهحلهای مناسب برای حل مشکلات و جلوگیری از بسیاری از ناهنجاریها باشد که در این راستا با همکاری اساتید و صاحبنظران بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی که بیشک از متولیان اصلی این مهم هستند اقدام به برگزاری این دورههای آموزشی کردیم.
وی با بیان اینکه برگزاری کارگاههای آموزشی یک روزه میتواند به بسیاری از نیازهای کارشناسان پاسخ دهد، تصریح کرد: امروزه موضوع نوسازی بافتهای فرسوده شهری، مسئلهای جمعی و حائز اهمیت برای تمام جامعه است که باید با آموزشهای به موقع و کارآمد کارشناسان امر را در این مورد آموزش داد.
طالبان افزود: با توجه به گستردگی بافتهای فرسوده کشور و تغییر متغیرهای زندگی امروز که گاهی اوقات شرایط و شاخصهای فرسودگی را افزایش میدهند و نتایج آن افزایش روز به روز سطح بافتهای ناکارآمد است، به یقین باید به مدیریت در بافتهای فرسوده شهری با نگاهی حرفهای نگریست.
مدیرعامل شرکت عمران و مسکنسازان استان فارس با اشاره به اینکه فراهم آوردن شرایط و مهارتهای لازم در امور مربوط به بافتهای فرسوده از جمله شاخصهای مدیریت حرفهای در این مورد است، ادامه داد: در این بین یکی از اقداماتی که ضروری به نظر میرسد، برگزاری کارگاههای آموزشی برای دستاندرکاران و متولیان امر بافت فرسوده است.
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