یکصد شرکت کننده در نمایشگاه ملی فولاد در اصفهان گرد هم می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول محققیان اظهار داشت: هفتمین نمایشگاه بین المللی فولاد، متالورژی، ریخته‌گری، صنایع و معادن وابسته با شعار ارتقای صنعت فولاد کشور در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و با حضور یکصد شرکت از استان‌های اصفهان، تهران، یزد، خراسان رضوی، چهار محال و بختیاری، مازندران، البرز، خراسان شمالی و آذربایجان شرقی، نماینده کشور فرانسه و حضور مستقیم شرکت‌هایی از دو کشور چین و هند 27 تا 30 تیر ماه در اصفهان محل برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی استان واقع در پل شهرستان برپا می شود.

وی افزود: برگزاری بیش از 7 عنوان سمینار تخصصی و آموزشی مرتبط با صنعت فولاد در حاشیه این نمایشگاه از سوی انجمن‌های علمی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیر کبیر، دانشگاه صنعتی اصفهان و پژوهشکده فولاد ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی، شرکت شهرک‌های صنعتی و برخی از مشارکت کنندگان نمایشگاه با حضور چهره‌های شاخص صنعت فولاد کشور و جهان، حضور پر رنگ و قدرتمند شرکت‌های داخلی، دارا بودن امتیاز انحصاری از سوی سازمان توسعه تجارت به عنوان نمایشگاه ملی فولاد و حمایت مراکز علمی و انجمن‌های معتبر تخصصی از نمایشگاه را می‌توان از جمله ویژگی‌های نمایشگاه در این دوره به شمار آورد.

مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان یادآور شد: این نمایشگاه طی ساعات بازدید 16 الی 22 میزبان علاقمندان و فعالان این عرصه خواهد بود.

صنعت گردشگری نیازمند پشتیبانی دولت و بخش خصوصی

سید رسول رنجبران در سومین جلسه کمیسیون نام و نشان تجاری اتاق اصفهان در سالن اجتماعات این اتاق تصریح کرد: در گام نخست باید نام اصفهان در عرصه جهان برند سازی شود تا گردشگران با نام اصفهان و ظرفیت‌های موجود آن بیشتر آشنا شوند.

وی خواستار سرمایه گذاری در بخش گردشگری شد و گفت: تمرکز فعالیت‌ها و توانمندی‌ها در این حوزه می‌تواند رونق اقتصادی ایجاد کند.

عضو هیئت نمایدگان اصفهان خواستار ارائه دیدگاه‌های مختلف در موضوع برند از سوی اعضا کمیسیون شد و گفت: این کمیسیون تلاش دارد که با بررسی مدل و الگوهای برند یک مدل اجرایی و عملی به بنگاه‌های اقتصادی استان ارائه کند.

وی از آغاز به کار کمیته‌های آموزش و تحقیقات، اطلاع رسانی و تبلیغات و تحلیل بازار زیر مجموعه کمیسیون خبر داد و گفت: وظایف هر یک از کمیته‌ها با هدف اقدام عملی در راستای فرهنگ سازی برند در استان اصفهان مشخص شده است.

احمدرضا مولایی در این جلسه تصریح کرد: همایش مدیریت توسعه و حمایت از سرمایه گذاری در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با حضور مدیران اجرایی استان و سرمایه گذاران با همکاری اتاق بازرگانی اصفهان برگزار می‌شود.

وی تشریح راهبردها و برنامه‌های سرمایه گذاری، شناسایی و تشریح نقش سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی استان و تشویق سرمایه گذاران، کارآفرینان و نوآوران در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را از اهداف برگزاری این همایش برشمرد و گفت: سخنرانی تخصصی، پانل بررسی موضوعات و تجربیات، تشریح طرح‌های فرادست گردشگری استان اصفهان، کارگاه آموزشی و نمایشگاه جانبی از برنامه‌های این همایش است. معاون سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان خواستارحضور فعال‌تر بخش خصوصی در عرصه گردشگری شد و گفت: به جای توقع و انتظار از دولت، بخش خصوصی باید فعالیت بیشتری در این حوزه انجام دهد.

وی تصریح کرد: هیچ یک از تشکل‌های خصوصی تاکنون از سازمان میراث فرهنگی مطالبه‌ای نداشتند و این در حالیست که بخش خصوصی باید مطالبات خود را از دولت اعلام کند.

اصفهان همواره نقش موثری در اقتصاد کشور دارد

محمدحسین ریاحی در این جلسه با بررسی جایگاه اصفهان در تجارت قرون گذشته گفت: اصفهان در دوره‌های مختلف به عنوان پایتخت نقش موثری در اقتصاد کشور داشته است.

وی با اشاره به سفرنامه‌های ابوریحان بیرونی و ناصرخسرو ادامه داد: تولیدات کشاورزی با نام اصفهان همواره به عنوان مرغوب‌ترین کالاها در بازارهای شهرهای بزرگ مورد اقبال عمومی بوده است.

استاد تاریخ دانشگاه ضرب سکه در اصفهان را مربوط به دوران قبل از اسلام دانست و اظهار داشت: از سال 79 تا 318 هجری قمری اصفهان به عنوان دارالضرب سکه در ایران قدیم شناخته می‌شد.

وی صادرات اصفهان در دوران حکومت سلجوقیان را شامل پارچه در انواع مختلف، گل و گیاه، خشکبار و حبوبات، عسل و زعفران برشمرد و تصریح کرد: هر یک از محصولات فوق با نام اصفهان دارای اعتبار و نشان ویژه‌ای داشته است.

ریاحی پیشنهاد کرد که دایره المعارف اقتصادی اصفهان در دوره‌های گذشته با همکاری اتاق بازرگانی و مراکز آموزش عالی تهیه شود.