کمبود نیروی کارشناس مدیریت شهری کاشمر را تحت شعاع قرار داده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمودی ظهر یکشنبه در نشست با مدیر کل امور شهری استانداری خراسان رضوی گفت: کاشمر با وجود ظرفیتها و وجود موقعیت استراتژیک کشاورزی و گردشگری جز شهرستانهای اول تا پنجم استان است که نیاز به توجه ویژه مدیدیت کلان استان در خصوص ارائه خدمات بهتر و در خورشان مسافرین و زائرین را می طلبد.

وی با اشاره به ظرفیت های گردشگری و زیارتی شهرستان میزان ماندگاری مسافرین و زائرینی که قصد زیارت بارگاه ملکوتی امام هشتم را دارند را در کاشمر 90 درصد اعلام کرد و افزود: ارائه خدمات و فراهم کردن سفر و اقامت خوش توسط مدیریت شهری و شهرداری باید بیشتر مورد توجه قرارگیرد.

محمودی گفت: شهرداری کاشمر با قدمت بیش از 70 سال در ارائه خدمات در زمینه امور شهری کارنامه مثبتی را ارائه کردهاست که با توجه به حضور سالانه 2.5 میلیون مسافر درشهرستان می طلبد که شهرداری که یکی از ادارات مرتبط با مدیریت شهری است با ارائه خدمات مناسب وایجاد فضاهای تفریحی در زمینه افزایش ماندگاری مسافران برنامه ریزی و افدامات موثرتری انجام دهد.

سرپرست فرمانداری کاشمر ایجاد کشتارگاه مدرن و صنعتی، کنارگذر شهر کاشمر را از مهمترین نیازهای اساسی حوزه شهرداری ومدیریت شهری بیان و تصریح کرد: گوشه ای از نیازهای شهرستان نگاه ویژه توسط مسئولین استان را می طلبد.

رشید صحابی مدیر کل امورشهری استانداری خراسان رضوی که به منظور بازدید دوره ای از شهرداریهای استان به کاشمر سفرکرده بود نیز در این نشست با اشاره به خدمات و فعالیت هایی که شهرداریها می توانند به مردم ارائه کنند افزود: باید قدر بدانیم درکجا کارمی کنیم و هیچ عبادتی جز خدمت به خلق نیست و نمود این کار درحوزه شهرداریها نسبت به دستگاههای دیگر متجلی تراست.

وی بیان کرد: کاشمر جمعیت ثابت ندارد و دارای جمعیتی شناوراست و این جمعیت زائر و مسافر که سالانه وارد کاشمر می شوند در حوزه مدیریت شهری نیاز به خدمات مضاعف و مطلوبتری دارد.

وی افزود: ما باید به دنبال جذب سرمایه گذار بخش خصوصی باشیم و با توجه به پتانسیلهای موجود گردشگری شهرستان بستر حضور سرمایه گذاران جهت ارائه خدمات رفاهی مناسب برای مسافران و زائران را فراهم کنیم.

مدیرکل امور شهری استانداری با تاکید برمشارکت مردم در اداره امور شهر در بخشهای مختلف اظهارداشت: مردم باید با توجه به ظرفیت های موجود در هرشهر کمترین هزینه را برای اداره شهر بپردازند.

وی درخصوص تامین تجهیزات برای ایستگاه آتش نشانی آماده بهره برداری شهر کاشمر قول مساعد داد.