مرگ و میر در نهاوند افزایش یافته است/ ثبت احوال در فیروزان، برزول و گیان ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شکری ظهر یکشنبه در نخستین جلسه شورای هماهنگی خبری پوشش وقایع حیاتی شهرستان نهاوند که در فرمانداری برگزار شد، اظهار داشت: در سال گذشته و سه ماه اول سال جاری 1085 واقعه فوت در نهاوند ثبت شده که نسبت به سال قبل از آن 29 مورد افزایش داشته است.

وی اظهار داشت: در سال گذشته و سه ماه بهار سال جاری 3362 واقع تولد در شهرستان نهاوند صورت گرفته است که آمار ولادت نوزادن نیز در مقایسه با آمار سال قبل 15 مورد کمتر بوده که این دو آمار نشان دهنده آنست که آمار فوت در نهاوند افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه 99 درصد ثبت ولادت ها به صورت جاری و یک درصد ثبت ولادت ها در مهلت قانونی 15 روزه صورت گرفته است، گفت: در مورد ثبت وفات نیز با کمک بخشداری ها و بهیاری ها شهرستان نهاوند، 97 درصد فوت ها به صورت ثبت جاری انجام شده است.

وی افزود: راه اندازی سیستم صدور شناسنامه به صورت الکترونیکی و تأسیس آرشیو الکترونیکی نگهداری اسناد نهاوند که در استان بعد از شهر همدان رتبه دوم را کسب کرده از جمله موفقیت های اداره ثبت احوال نهاوند در سال گذشته است.

شکری یادآوری کرد: در پایان سال گذشته جمعیت نهاوند به مرز 192هزار نفر رسید که نرخ رشد جمعیتی آن 1.1 دهم است که سیر معمولی و طبیعی داشته است.

وی گفت: نهاوند در مقایسه با آمار کشوری در نمودار رشد جمعیتی از شهرهای دارای رشد جمعیتی نرمال است.

وی تأکید کرد: با توجه به افزایش جمعیت شهرستان نهاوند مسئولان باید مقدمات تأسیس ادارات ثبت احوال شهرهای فیروزان، برزول و گیان را فراهم کنند تا خدمت رسانی به مردم مناطق مختلف نهاوند مطلوب تر انجام شود.