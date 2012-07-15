161 مدرسه در زنجان به اینترانت متصل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، نیکنام جدیدی ظهر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش، عدم دسترسی به روستاهای نقاط دور را از مشکلات اجرای کامل این طرح در استان اعلام کرد و افزود: به دلیل دشواری راهها، اجرای این طرح در روستاها امکان پذیر نیست.

وی ادامه داد: مخابرات استان، اتصال اینترانت به مدارس را مهمترین وظیفه خود می داند و در این راستا برنامه ریزی های کارشناسی شده را در دستور کار دارد.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی، زنجان به عدم برق رسانی به نخستین مرکز جامع توانبخشی معلولان و مشکلات یادگیری استان اشاره کرد و گفت: عدم همکاری از سوی شرکت برق موجب تاخیر در بهره برداری آن شده است.

نسرین تهذیبی افزود: نخستین مرکز توانبخشی و مشکلات یادگیری معلولان با هدف ارائه بهینه نیازهای پزشکی، گفتار درمانی، فیزیوتراپی و... در سه طبقه و با اعتباری بالغ بر شش میلیارد ریال احداث شده است و با رفع مشکلات به بهره برداری می رسد و خدمات به عموم را در دستور کار دارد.

وی عدم تجهیز این مرکز را از علل دیگر تاخیر در بهره برداری اعلام کرد و گفت: بیش از چهار میلیارد ریال برای تجهیز و آماده کردن این پروژه هزینه شده است.