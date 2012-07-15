ظرفیت ترانزیت اینترنت کشور دو برابر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود خسروی امروز یکشنبه در دومین سمینار تخصصی انتقال پهنای باند بین المللی اظهار داشت: ‌در حال حاضر درگاههای بین‌المللی اینترنت بدون مشکل درحال کار هستند و بیشتر شرکتهای انتقال‌دهنده‌های بزرگ دنیا توجه خاصی به موقعیت ایران دارند.

وی با بیان اینکه هم اکنون برای ترانزیت جنوب به شمال از طریق ایران سفارش بسیار زیاد است که برای این کار لازم است شبکه داخلی تقویت شود، به پروژه نخستین فیبرنوری دریایی بخش خصوصی - POI – اشاره کرد و گفت: این پروژه نخستین پروژه کابل زیردریایی ایرانی است که توسط گروه پیشگامان سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی شده است.

خسروی گفت: شرکت ارتباطات زیرساخت رویکرد گسترش این قبیل پروژه‌ها را در برنامه دارد و در این راستا به زودی پروژه‌هایی در زمینه افزایش پهنای باند اینترنت کشور تعریف خواهد کرد که بخش خصوصی نیز می‌تواند در چنین پروژه‌هایی مشارکت داشته باشد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه داد: هم اکنون بیش از 46 هزار و 400 کیلومتر فیبر نوری در کشور وجود دارد که تا پایان سال جاری باید به 95 هزار و 61 کیلومتر برسد.

خسروی تاکید کرد:‌ شرکت ارتباطات زیرساخت برای افزایش پهنای باند کشور از توان و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی استقبال می‌کند و گروه پیشگامان الگویی خوبی برای سرمایه گذاری در چنین پروژه هایی است.