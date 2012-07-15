باشگاه مبادله کتب اهدایی در کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان راه اندازی می شود

مجید خاشعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مرکز دارای طرح‌های مختلفی برای ترویج کتابخوانی است که باشگاه مبادله کتاب‌های اهدایی از جمله آنهاست که اعضای این باشگاه با اهداء کتاب به این مرکز می‌توانند هم‌زمان کتاب دیگری را برداشت ‌کنند.

وی با بیان اینکه طرح کتاب کودک از جمله طرح‌های نوین این کتابخانه است، تصریح کرد: در این طرح پنج کتاب در قالب یک بسته ارائه می‌شود که شامل آموزش‌مادران پیش از بارداری، در زمان بارداری و پس از آن است.

مدیر کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان با بیان اینکه فرصت دانایی از دیگر طرح‌های این مرکز است، تاکید کرد: مطابق این طرح سازه‌هایی در مراکز بهداشت، دفاتر آزمایشگاهی، مطب پزشکان تعبیه شده است و کتبی در آنها قرار گرفته و هر ماه به روز می‌شود تا مراجعه کننده زمان انتظار مطالعه کند که این کتاب‌ها از نظر محتوا و حجم با زمان انتظار متناسب است.

وی ادامه داد: پیک دانایی از دیگر طرح‌های این مرکز است که برای توسعه فرهنگ کتاب‌خوانی در میان افرادی که فرصت حضور در کتابخانه را به علت کهولت سن، معلولیت یا دلایل دیگر ندارند در نظر گرفته شده است و اعضای این طرح کتاب مورد نظر خود را از طریق سایت کتابخانه به نشانیwww.cle.ir جستجو می‌کنند که توسط پیک به آنها تحویل و در موعد مقرر باز گردانده می‌شود.

خاشعی با بیان اینکه خدمات وب و دیجیتال این کتابخانه شامل چندین بخش است، اضافه کرد: کتابخانه دیجیتال این مرکز به نشانی www.dl.im.ir راه‌اندازی شده است که قابلیت دسترسی به پایگاه‌های فارسی را دارد و خدمات مختلف مانند دسترسی دیجیتال به منابع خطی نفیس و چاپ سنگی قابلیت تورق آنلاین وانمود منابع را مطابق قوانین کپی رایت داراست.

وی ادامه داد: این مرکز تنها پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در استان اصفهان که شاخه‌ای از مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری پایگاه اصلی در شیراز است را داراست و قابلیت دسترسی به پایگاه‌های فارسی مانند نمایه و سیبلیکا، منابع لاتین و منابع جهان اسلام را داراست.

مدیر کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان تاکید کرد: همچنین کتابخانه گویا در کنار کتابخانه دیجیتال برای استفاده نابینایان و افرادی نمی‌توانند از منابع معمولی استفاده کنند راه‌اندازی شده است.