صندوق کشوری بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین فرهنگی در همایش تجلیل از کارفرمایان حامی کارگر تامین اجتماعی و خیران بهزیستی آذربایجان شرقی در محل سالن اجتماعات اتاق بازرگانی تبریز که همزمان با سال روز تاسیس سازمان های بیمه تامین اجتماعی و بهزیستی برگزار شد، گفت: برای کنترل اصولی تقاضای شغلی نیروی جویای کار و برخوردارسازی آن ها از مزایای حقوق اجتماعی، صندوق کشوری بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار راه اندازی می شود.

وی گفت: بازنگری فنی در مراحل شکل گیری فرایند مشاغل مختلف رایج در بخشهای مختلف جامعه ضرورت دارد.

فرهنگی با اشاره به بررسی و تصویب 11 ماده از "طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار" در صحن مجلس افزود: این طرح دارای 35 ماده و سه فصل است که فصل اول شامل کلیات، فصل دوم مربوط به اصلاح بیمه بیکاری موجود و فصل سوم هم در حمایت از بیکاران متقاضی کار است.

وی با اشاره به قانون هدفمندکردن یارانه ها و برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور اظهار داشت : بر اساس این قوانین دولت موظف است تا در سال اول اجرای این قانون بیمه بیکاری را برای متقاضیان کار توسعه دهد و از بیکاران جویای کار حمایت کند.

نماینده تبریز ایجاد صندوق مستقل برای بیمه بیکاری و حمایت از متقاضیان جویای کار را از مزایای دیگر طرح در دست بررسی مجلس دانست و گفت: بر این اساس صندوقی مستقل در این زمینه تاسیس خواهد شد که جدا از صندوق بازنشستگی و تامین اجتماعی عمل می کند و در این صندوق بجای سه درصد، چهار درصد بیمه بیکاری برای بیکاران پیش بینی شده است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه بر اساس "طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار" افراد از حداقل شش ماه و حداکثر 50 ماه می توانند از بیمه بیکاری برخوردار شوند، تصریح کرد: در این طرح و در مقایسه با قانون فعلی کشور طول دوره بیکاری افزایش می یابد و به افراد به تناسب شغل و شرایط مجرد و متاهل بودن بیمه بیکاری پرداخت می شود.

فرهنگی اظهار داشت: در این طرح پیش بینی ها به گونه ای نیست که باعث تشویق بیکاری متقاضی کار شود بلکه حمایت موثری است که بار اقتصادی و روانی را از دوش جویندگان کار و خانواده های آنها برمی دارد و زمینه را برای دقیق و واقعی کردن آمار و همچنین تکمیل اطلاعات سرمایه گذاران در هر بخش و شهرستان و هر استان مشخص می کند.

وی همچنین از تداوم برنامه ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی خبر داد و افزود: مجلس نهم توجه ویژه ای را برای حل و فصل مشکلات فراروی جامعه کارگری و کارفرمایی و ارتقای کیفی و کمی مراودات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی پیرامون آنها دارد.