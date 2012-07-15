پایداری ملت ایران تحریم دشمنان را خنثی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کمالی ظهر یکشنبه در کارگروه اجتماعی استانداری کرمان با بیان اینکه این کارگروه نقش اساسی در تبیین شرایط موجود برای جامعه دارد، اظهار داشت: ملت سرفراز ایران با سربلندی جنگ سخت هشت ساله را پشت سر گذاشت و اجازه نداد دشمن در این نبرد به اهداف خود دست یابد.

وی افزود: اما دشمنان این نظام و این انقلاب مقدس هیچگاه ناامید و مایوس نمی شوند و هیچ گاه از خواسته های شیطانی خود دست بر نمی دارند.

کمالی ادامه داد: در این شرایط هیچگاه نباید به دلیل پیروزی هایی که کسب کرده ایم، از دشمن غافل شویم چرا که آنها با هر شکستی که می خورند، حرکت جدیدی را آغاز می کنند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کرمان با بیان اینکه دشمن هجمه فرهنگی علیه کشور سرافراز ایران آغاز کرده است، اظهار داشت: اخیرا هم استکبار جهانی با تشدید تحریم های بین المللی، جنگ همه جانبه جهانی را علیه کشور آغاز کرده است.

وی افزود: اما ملت همیشه در صحنه ایران، با پایداری، استقامت و حفظ وحدت، این تحریم ها را پشت سر خواهد گذاشت.

جشنواره بین المللی فیلم دفاع مقدس بزرگترین رویداد فرهنگی در تاریخ کرمان

کمالی در ادامه، به برگزاری جشنواره بین المللی فیلم دفاع مقدس در کرمان اشاره کرد و بیان داشت: این جشنواره، بزرگترین اتفاق فرهنگی در تاریخ قبل و بعد از انقلاب در استان کرمان است.

وی افزود: با توجه به جایگاه معنوی و فرهنگی جشنواره فیلم دفاع مقدس، همه دستگاههای اجرایی، فرماندرای ها و مسئولین باید همت کنند تا این جشنواره به بهترین شکل ممکن برگزار شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کرمان تصریح کرد: رسانه های استان کرمان نیز باید در این زمینه همکاری و برای آگاه سازی مردم از این حرکت بزرگ فرهنگی و معنوی اقدام کنند.