کتابخانه تخصصی پایداری در گلستان شهدای اصفهان ایجاد می شود

سید آرش میریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساخت و تجهیز کتابخانه تخصصی پایداری از جمله طرح‌های آینده این فرهنگ‌سرا است که این کتابخانه به کتاب‌های معمولی، دیجیتال، بانک سی دی و نرم‌افزار پایداری مجهز می‌شود و امیدواریم از ماه مبارک رمضان ساخت آن را آغاز کنیم.

وی با اشاره به اینکه به زودی کانون راویان جوان دفاع مقدس در این مرکز تشکیل می‌شود، تصریح کرد: اگر به هر دلیلی راویان پیشین دفاع مقدس از چرخه روایت‌گری حذف شوند، کمبودی برای نسل‌های آینده به وجود می‌آید و کسی نیست که این مفاهیم را به آنها منتقل کند.

مدیر فرهنگ‌سرای پایداری اصفهان ادامه داد: به همین دلیل ایجاد و راه‌اندازی کانون راویان جوان دفاع مقدس را در برنامه کاری خود قرار داده‌ایم تا در آینده گروه‌هایی متخصص برای آموزش روایت‌گری وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه طرح «هر هفته یک ستاره» از دیگر برنامه‌های این مرکز در ماه رمضان است، تصریح کرد: در این برنامه هر هفته یک شهید بزرگوار از میان شهدای مدفون در گلستان شهدای اصفهان به صورت ویژه معرفی و به مردم استان معرفی شود.

برگزاری برنامه گلستان گردی با رویکردی جدید

میریان با بیان اینکه در ماه مبارک رمضان به زودی برنامه گلستان گردی با رویکردی جدید برگزار می‌شود، تاکید کرد: در این رویکرد موضوعات و عنوان‌های جدیدی در نظر گرفته شده و مخاطبان هدف آن از سنین پیش‌دبستانی تا سالمندان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: همچنین به زودی نمایشگاه‌های دایمی، فصلی و موضوعی با محوریت برنامه‌های محتوایی در این فرهنگ‌سرا برگزار می‌شود.