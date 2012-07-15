خانه کارگر در شهر صنعتی البرز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه در مراسمی با حضور علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر کشور، حسن صادقی

معاون دبیرکل و مسئول امور شهرستانهای خانه کارگر سراسر کشور، عیدعلی کریمی دبیر خانه کارگر استان خانه

کارگر قزوین افتتاح شد.



این مجموعه در زمینی به مساحت 265 مترمربع در دو طبقه ساخته شده و 900 میلیون تومان هزینه داشته است.



خانه کارگر قزوین دارای 100 مترمربع فضای تجاری و بخشهای مختلف مالی و اداری است.



عیدعلی کریمی دبیرخانه کارگر استان قزوین در مراسم افتتاح این ساختمان گفت: در حال حاضر 37 هزار و 700 نفر

به صورت مستقیم در خانه کارگر استان عضو هستند و خدمات آموزشی رایگان به کارگران و خانواده اعضاء داده می شود.



وی افزود: خانه کارگر در مناطق زیارتی و سیاحتی شهرهای اصفهان، مشهد، چمخاله، شیراز، یزد، بندرعباس 700 سوئیت اقامتی دارد که مجتمع تبریز نیز به زودی افتتاح می شود.

100 واحد تولیدی در قزوین چند ماه حقوق کارگران را پرداخت نکرده اند

کریمی یادآور شد: به منظور ارائه خدمات رفاهی به کارگران به زودی 300 سوئیت اقامتی جدید نیز به مجموعه امکانات رفاهی خانه کارگر اضافه خواهد شد و تا دو سال آینده این میزان به دو هزار واحد افزایش خواهد یافت.



این فعال کارگری گفت: با انعقاد قرارداد با شرکتهای مختلف هزینه کلاس های آموزشی رایانه، زبان، فیلمبرداری تا 20 درصد برای اعضاء خانه کارگر و خانواده آنها تخفیف خواهد داشت.



وی در خصوص واحدهای بحرانی استان هم اظهارداشت: از نظر ما وقتی یک واحد قادر به پرداخت حقوق کارگران شاغل

خود نیست بحرانی تلقی می شود و در این زمینه 100 واحد تولیدی از دو ماه تا سه ماه حقوق دریافت نکرده اند.



کریمی تصریح کرد: بسیاری از کارگران که با مشکل معیشتی مواجهند از اظهارنظر و اعتراض واهمه دارند لذا از مسئولان

انتظار داریم در این زمینه اقدام کنند.

