سطح کیفی رقابتهای جام پارس در حد بالایی بود

محسن محمد سیفی دقایقی پس از پیروزی بر حریف خود از کشور چین در گفتگو با خبرنگار مهرٰ با اشاره به حضور 18تیم خارجی در کنار دو تیم از کشورمان در چهارمین دوره رقابتهای ووشوی جام پارس افزود: ووشوکاران ایرانی توانستند در دو بخش تالو و ساندا نتایج قابل قبولی را کسب کنند.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از ورزشکاران حاضر در چهارمین دوره جام پارس ووشوکاران عنوان دار و دارای مدال های جهانی و آسیاسیی بودندٰ در خصوص سطح کیفی ورزشکاران اعزامی از این دوره از رقابتها گفت: ورشکاران چینی حاضر در این دوره از رقابتها از یکی از استاهای چین و به عنوان قهرمان کشور چین در چهارمین دوره رقابتهای جام پارس حاضر بودندکه در میان آنها ورزشکاران صاحب عنوان نیز حضور داشتند.

سیفی در ادامه با اشاره به برگزاری رقابتهای قهرمانی غرب آسیا و جام پارس به میزبانی شهر زنجانٰ این امر را نشان از توانمندی و پتانسیل بالای استان زنجان در زمینه ووشو عنوان کرد و گفت: این رقابتها نشان می دهد که وضعیت ووشو در استان زنجان روند روبه رشد و تعالی را طی می کند.

قهرمان وزن -65 کیلوی رقابتهای ووشوی جام پارس روند رئوبه رشد ورزش ووشو در کشور ایران را یادآور شد و با اشاره به غلبه ورزشکاران ایران در بخش ساندا بر حریفان چینی افزود: در گذشته ووشوکاران ایرانی در بخش ساندا از چینی ها هراس داشتند ولی در حال حاضر چینی ها از ساندکاران ایران می ترسند.

سیفی در خصوص حریف فینال خود از شکور هند نیز گفت: وی از ورزشکاران عنوان دار در سطح ملی و بین المللی بود که به کمک خداوند متعال توانستم وی را شکس بدهم.

محسن محمد سیفی دلاور مرد ووشوکار کشورمان که در قالب تیم منتخب استان زنجان در چهارمین دوره رقابتهای جامن پارس شرکت کرده بود دقایقی قبل توانست با غلبه بر حریفی از تیم وووشی هند عنوان قهرمانی را در این دوره از رقابتها کسب کند.



