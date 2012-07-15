آغاز برداشت فندق در گیلان / برگزاری کارگاه فیلم سازی مستند در رشت

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج بنیادی قیمت خرید هر کیلو فندق از باغداررا 25 هزار ریال عنوان کرد و افزود: 85 درصد فندق ایران از 16 هزار و 790 هکتار باغ فندق گیلان برداشت می شود.

وی اظهارداشت: شهرستانهای رودسر، املش، سیاهکل، تالش، رودبار و آستارا مهمترین قطبهای تولید فندق درگیلان و ایران هستند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گیلان نبود صنایع تبدیلی مهمترین مشکل تولید فندق در استان ذکر کرد و گفت: بیشتر فندق تولیدی استان بصورت آجیل مصرف می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه در گیلان فقط یک کارخانه فندق شکنی وجود دارد که آن هم نیمه فعال است، افزود: از محصول فندق در کشورهای پیشرفته بیش از 100 نوع محصول غذایی، آرایشی و بهداشتی تهیه می شود.

برداشت فندق در گیلان تا اواسط شهریور ادامه دارد.

کشف 260 گرم مواد مخدر در گمرک آستارا

ناظر گمرکات استان گیلان و مدیر کل گمرک بندرانزلی از شناسایی و کشف 260 گرم مواد مخدر ( تریاک ) توسط ماموران گارد انبارهای عمومی حراست گمرک آستارا خبر داد.

پرویز تقوی افزود: کارکنان حراست گمرک آستارا با هوشیاری ساعت 30 دقیقه بامداد یکشنبه 25 تیر ماه راننده کامیون را که از اتباع کشور آذربایجان بود، در حال جاسازی مواد مزبور در وسیله نقیله اش شناسایی و دستگیر کردند.

وی ادامه داد: راننده آذربایجانی که قرار بود یک محموله صادراتی را به جمهوری آذربایجان انتقال دهد دستگیر و تحویل ماموران نیروی انتظامی شد.

ناظرگمرکات گیلان گفت: گمرکات استان برای مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر اقدام به خرید یک قلاده سگ مواد یاب و استقرار سیستم ایکس ری کامیونی و مسافری کرده است.

وی یادآورشد: گمرک برای مبارزه با مواد مخدر نیازمند دستگاههای مجهزتر و حمایت بیشتر مسئولان استانی و کشوری است.

بارکج به منزل نمی رسد

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان شفت با اشاره به اینکه قاچاقچی چوب هنگام بریدن درخت جان خود را از دست داد، گفت: این مرد 35 ساله که دیشب به همراه دو همدست خود برای قطع درختان به جنگلهای منطقه امام زاده اسحاق (ع) شفت رفته بود هنگام بریدن درخت با اره موتوری بر اثر سقوط درخت کشته شد.

سرهنگ فرداد فکوری با بیان اینکه این قاچاقچی چوب سابقه دار و پارسال به شش ماه حبس محکوم شده بود، یادآورشد: تلاش برای دستگیری دو همدست دیگر این قاچاقچی ادامه دارد.

تشویق دستگاههای صرفه جو

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: برای دستگاههایی که برای کاهش هزینه ها و صرفه جویی گام بر می دارند، سیاستهای تشویقی در نظر گرفته شود.

غلامعلی جعفرزاده افزود: با مصرف بهینه دستگاهها بویژه در ناوگان خودرویی و انرژی می توان شاهد حفظ بیشتر منابع در استان بود.

وی ادامه داد: اضافه کاریها هزینه های زیادی را به دستگاهها تحمیل می کند و مدیران باید بدانند که اضافه کاریها نباید ملزم به حضور افراد باشد.

برگزاری کارگاه فیلم سازی مستند در رشت

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان از برگزاری کارگاه آموزشی فیلم سازی مستند با عنوان "از ایده تا تصویر" در رشت خبر داد.

سید وحید فخر موسوی افزود: کارگاه آموزشی فیلم سازی مستند " از ایده تا تصویر" به همت معاونت هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان و با همکاری انجمن مستند سازان سینمای ایران در رشت برگزار می شود.

وی یادآورشد: این کارگاه در روزهای 26 و 27 تیر ماه جاری در دو نوبت صبح و عصر در سالن کنفرانس اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان برگزار خواهد شد.

آغاز مسابقات رقابت مهر در هلال احمر گیلان

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان گیلان گفت: مسابقات رقابت مهر در جمعیت هلال احمر استان از امروز آغاز شد.

محمدعلی خیری افزود: در این مسابقات 450 نفر از جوانان عضو جمعیت هلال احمر استان در رشته های قرآن، امداد و کمکهای اولیه، اسکان اضطراری، حمل تخصصی و نجات غریق با هم رقابت می کنند که برترینهای این اردو به مرحله کشوری راه پیدا می کنند.

وی ادامه داد: این مسابقات از 25 تا27 تیر ماه در معاونت امداد و نجات جمعیت هلال احمر برگزار می شود.

بیمه تامین اجتماعی42 درصد جمعیت گیلان

استاندار گیلان گفت: در حال حاضر42 درصد از جمعیت استان شامل یک میلیون و صد هزار نفر زیر پوشش تامین اجتماعی هستند.

مهدی سعادتی در نشست با مدیران و کارکنان تامین اجتماعی گیلان با تبریک 25 تیر روز تامین اجتماعی اظهار داشت: فعالیتهای تامین اجتماعی ویژه است و عملکرد آن مردم را به نظام خوش بین می کند.

وی با تاکید بر اینکه هر عاملی بخواهد یاس و نا امیدی را در جامعه بالا ببرد به دشمن کمک کرده است، تصریح کرد: اقشار آسیب پذیر جامعه زیر پوشش و حمایت تامین اجتماعی هستند.

افتتاح 300 پروژه آموزش و پرورش گیلان در مهر ماه امسال

مدیرکل توسعه و تجهیز مدارس گیلان از افتتاح 300 پروژه آموزش و پرورش طی مهر ماه سال جاری در استان خبر داد.

عمران حسن زاده با اشاره به اختصاص 15 میلیارد تومان برای اجرای پروژهها در نوسازی مدارس گیلان طی سال جاری افزود: قبل از تحول بنیادی در آموزش و پرورش 200 پروژه در استان آغاز شده بود.

وی همچنین به اجرای 200 پروژه مدرسه سازی در گیلان اشاره کرد و افزود: تعداد 130 پروژه برای پایه ششم ابتدایی در حال انجام است.

این مسئول ادامه داد: بیش از 150 پروژه دیگر نیز توسط اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گیلان در حال انجام است.

محوریت مسجد در برنامه های اوقات فراغت امری ضروری است

مدیر کل تبلیغات اسلامی گیلان نقش مسجد را در تحول دینی و فکری جوانان موثر دانست و گفت: باید با محوریت مسجد در برنامه ها حرکت کنیم تا جوانان و نوجوانان با فرهنگ اصیل اسلامی رشد کنند.

حجت الاسلام جمال یاری افزود: برنامه های اوقات فراغت علاوه بر تامین بخشی از نیازهای جوانان و نوجوانان در پرورش قدرت خلاقیت آنان نیز موثر است.

وی همچنین به جنبه نشاط و تنوع در برنامه ‌های اوقات‌ فراغت اشاره کرد و اظهارداشت: همه اقشار برای گذران ساعات فراغت به یک برنامه ریزی صحیح، سازنده و نشاط آور نیازمند هستند تا با انرژی مضاعف جسمی و روحی، برای دوره جدید کار و تحصیل آماده شوند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی گیلان با تاکید بر اینکه برنامه های اوقات فراغت نباید منحصر به فصل تابستان باشد، گفت: اوقات فراغت فقط خاص جوانان نیست بلکه این اوقات برای همه اقشار و مشاغل نیز وجود دارد.

وی همچنین گفتمان اندیشه جوان را از برنامه های اوقات فراغت سازمان تبلیغات اسلامی عنوان کرد و افزود: برگزاری کلاسهای قرآن، احکام، عقاید، فعالیتهای دینی، تشکیل هسته های علمی و تحقیقاتی همراه اردوهای زیارتی و سیاحتی، کوهپیمایی و چاپ نشریه نیز از دیگر برنامه های اوقات فراغت است.

یاری در ادامه به نقش برنامه های فرهنگی در سالم سازی جامعه اشاره کرد و یادآورشد: وقت کافی و برنامه ریزی صحیح در اجرای برنامه های فرهنگی و اوقات فراغت امری ضروری است.