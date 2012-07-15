به گزارش خبرنگار مهر، محمد کراچیان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: فیلم‌های آخرالزمانی غرب نشانه احساس خطر غربی‌ها از ظهور و مفهوم انتظار است چرا که غرب به این نتیجه رسیده است که نشانه‌های ظهور واقعی است و فردی می‌آید که جهان را از تسلط ظاهری آنها نجات می‌دهد.

وی افزود: نخستین هدف غربی‌ها از ساخت این فیلم‌ها انکار وجود منجی و زمینه‌سازی برای غافل کردن مردم دنیا از مفهوم منجی جهانی است که در تمام ادیان الهی و مکاتب بر آمدن او بشارت داد‌ه‌اند.

این منتقد ادبی و سینما درباره دیگر اهداف فیلم‌های آخرالزمانی تاکید کرد: دومین هدف ایجاد جایگزینی تقلبی برای شخصیت اصلی موعود ادیان است و هدف دیگر آنها زمینه‌سازی برای ایجاد نسلی است که آمادگی مبارزه با منجی بشریت را داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه ضعف در حوزه ادبیات مهدویت، باعث فقدان فیلم‌نامه قوی سینمایی در این باره شده است، تاکید کرد: این نکته را نیز نباید از نظر دور نگه داریم که سینما نسبت به ادبیات از محدودیت‌های بیشتری برخوردار است چرا که گرچه می‌تواند از جلوه‌های ویژه و تصویر بهره ببرد اما نشان دادن مفاهیم مذهبی به شکل عینی دست کارگردان را برای نشان دادن شخصیت‌های مذهبی می‌بندد و از طرفی سینمای ما از نظر تکنیکی به اندازه سینمای غرب قوی نیست.

کراچیان اضافه کرد: بهترین شیوه مبارزه استفاده از روش خود دشمن است چرا که در روایات اسلامی داریم که از همان طریقی که کفر رواج می‌باید دین را رواج دهید و این به معنای آن است که آسیب‌ها را بشناسیم و از همان طریق فیلم آنها را برطرف و به جای آنها مفاهیم بلند دینی را رواج دهیم.

ساخت بازی‌های رایانه‌ای ایرانی بهترین راه مبارزه با تهدیدات دشمن

وی تاکید کرد: در این راه از ساخت انیمیشن و بازی‌های رایانه‌ای مناسب ایرانی نیز نباید غافل شویم چرا که دشمن با ساخت بازی‌های رایانه‌ای نامناسب فرهنگ ما را نشانه گرفته است که مهدویت در این فرهنگ جایگاه ویژه‌ای دارد بنابراین بهترین راه مبارزه، استفاده از همین شیوه دشمن در ساخت بازی و فیلم است.

