به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات با شرکت 16 تیم در دسته اول و 14 تیم در دسته دوم برگزار شد که تیم لرستان در مرحله مقدماتی با نتایج 4-2 برابر آذربایجان شرقی، 2 بر صفر برابر قم و 2-2 برابر مرکزی دست یافت و با 7 امتیاز به عنوان سرگروه به جمع 8 تیم برتر رسید.

تیم لرستان در یک‌چهارم نهایی 2 بر یک کهگیلویه و بویراحمد را شکست داد و در نیمه نهایی نیز با همین نتیجه بر گلستان غلبه کرد و به فینال رسید.

بازی نهایی بین لرستان و خوزستان برگزار شد که دو تیم در پایان وقت قانونی و اضافی به تساوی بدون گل رسیدند و در ضربات پنالتی خوزستان 3 بر 2 پیروز شد. در بازی رده‌بندی هم گلستان بر فارس غلبه کرد و سوم شد.

در مسابقات دسته دوم نیز گیلان، کردستان و چهارمحال‌وبختیاری به ترتیب اول تا سوم شدند و به دسته اول راه یافتند. جام اخلاق این مسابقات نیز به تیم لرستان رسید.

درخشش نعمتی‌ها در کشتی ناشنوایان کشور

قهرمانان مسابقات تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی ناشنوایان، انتخابی مسابقات جهانی بلغارستان 2012 مشخص شدند.

مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی ناشنوایان به مدت 3 روز به میزبانی اصفهان برگزار شد و نفرات برتر این مسابقات به اردوی آمادگی تیم ملی ناشنوایان برای حضور در مسابقات جهانی بلغارستان 2012 که شهریورماه در ونزوئلا برگزار می‌شود، دعوت شدند.

این مسابقات با حضور 50 کشتی‌گیر ناشنوا از سراسر کشور برگزار شد که در وزن 96 کیلوگرم کشتی آزاد احسان نعمتی از لرستان با غلبه بر ایرج طهماسبی از کرمانشاه نفر اول مسابقات شد.

همچنین در وزن 96 کیلوگرم کشتی فرنگی نیز محمدامین نعمتی از لرستان با قبول شکست برابر محمد محبوبی از تهران در رده دوم قرار گرفت.