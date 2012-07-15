دولت برای توانمندسازی اقشار کم برخوردار جامعه مصمم است

به گزارش خبرنگار مهر، "احمد علیرضا بیگی" ظهر امروز یکشنبه در همایش تجلیل از کارفرمایان حامی کارگر تامین اجتماعی و خیران بهزیستی آذربایجان شرقی در محل سالن اجتماعات اتاق بازرگانی تبریز که به همزمان با سال روز تاسیس سازمان های بیمه تامین اجتماعی و بهزیستی برگزار شد، گفت: دولت برای گسترده کردن شعاع چتر حمایتی خود از اقشار آسیب پذیر جامعه و توانمندسازی اقشار کم برخوردار جامعه مصمم است.

وی یادآور شد: قانون هدفمندسازی یارانه ها در مرحله جدید خود زمینه ساز شرایط و خدمات مناسب حمایتی در بخش های بیمه ای مورد نیاز مردم خواهد بود.

استاندار آذربایجان شرقی اظهار داشت: تامین مناسب حقوق بیمه ای نیروهای کاری فعال در مراکز تولیدی و اقتصادی ضمن ایجاد اطمینان خاطر شغلی لازم، کارآمدی آن ها را نیز در مشارکت پذیری موثر برای نیل به اهداف توسعه ملی کشور به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد.

بیگی با بیان اینکه با گذشت عمر چند دهه ای از تدوین و تصویب قوانین بیمه تامین اجتماعی هنوز هم جامع نگری های کارشناسی شده در ساختار کلی آن لحاظ نشده است، افزود: همسوسازی و همگرا نمودن نظام بیمه ای کشور با نیازهای حمایتی مردم در بخش های مختلف درمانی، رفاهی و اجتماعی باید بیش از گذشته مورد توجه مسئولان مربوطه قرار گیرد.

استاندار آذربایجان شرقی ابراز امیدواری کرد در راستای برقراری عدالت اجتماعی بحث جلب و هدایت صحیح مجموعه مشارکتهای مادی و معنوی نیکوکاران نوع دوست و نیز توسعه محدوده حمایتی نظام بیمه تامین اجتماعی همواره از روند رشد رو به توسعه ای برخوردار باشد.