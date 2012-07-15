به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی با اختصاص بیست و سه هزار میلیارد ریال در اختیار وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه زیرساختهای کشاورزی از جمله آبیاری تحت فشار و توسعه شبکه های آبیاری موافقت کرد.

بر این اساس، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده است از مبلغ فوق ، دوازده هزار میلیارد ریال را به صورت کمک بلاعوض (85% سهم دولت) برای اجرای سامانه آبیاری تحت فشار و مبلغ چهار هزار میلیارد ریال به صورت کمک بلاعوض( 85% سهم دولت) بابت اجرای عملیات انتقال آب تا مزارع و لایروبی قنوات اختصاص دهد.

همچنین مبلغ چهار هزار میلیارد ریال به صورت کمک بلاعوض (85% سهم دولت) بابت اجرای عملیات ساختمان شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی و مبلغ یکهزار و دویست میلیارد ریال از اعتبار یاد شده توسط موسسه جهاد نصر بابت اجرای عملیات مذکور هزینه می شود.



بر اساس این مصوبه، مبلع سه هزار میلیارد ریال از اعتبار مصوب دولت با نظر وزیر نیرو به منظور ایجاد استخرهای ذخیره آب و بندهای کوچک برای کل کشور اختصاص یافته است. این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

