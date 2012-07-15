ادبیات بستر ارائه آموزه های دینی/ جزئیات جشنواره شعر و قصه سوره

به گزارش خبرنگار مهر، کمال شفیعی ظهر یکشنبه در نشست خبری این جشنواره درارومیه افزود: امروز عرصه مبارزه کشورها از سلاح تبدیل به قلم شده است و هنرمندان به عنوان سربازان فرهنگی باید خود را برای مقابله با هجمه های فرهنگی تجهیز کنند.

وی با اشاره به هم مرزی آذربایجان غربی با سه کشور حساس خارجی اظهارداشت: آذربایجان غربی از پیش قراولان جنبش های جدی برای انقلاب اسلامی ودفاع از مرزهای ایران اسلامی به شمار می رود این امر ضرورت توجه به زیرساخت های فرهنگی به خصوص شعر و داستان را در این استان دوچندان می کند.

شفیعی کشف،جذب و پرورش استعدادهای جوان در کشور را از اولویت های حوزه هنری در کشور دانست و گفت: برگزاری جشنواره سراسری شعر و قصه جوان سوره بهترین فرصت در جهت شناسایی استعدادهای درخشان و ماندگار کشور در عرصه هنری و فرهنگی است.

وی تمرکززدایی از چهره ادبیات، گسترش ادبیات در تمام مناطق کشور،پرهیز از تهران نشینی هنرمندان را از اهداف مهم برگزاری این جشنواره در ارومیه عنوان کرد و گفت: تمرکز زدایی از تهران و بهره برداری از همه توان نیروهای ادبی سراسر کشور به همراه امکانات و رشد بسیار خوب شهر ارومیه در داستان نویسی کشور از جمله دلایل انتخاب این شهر به عنوان میزبان امسال جشنواره است.

شفیعی در ادامه به تشریح جزئیات این جشنواره پرداخت و گفت: همزمان با برگزاری این جشنواره سه کارگاه تخصصی با حضور استادان صاحب نام کشور در ارومیه برگزار می شود.

وی افزود: این کارگاه ها در سه بخش آسیب شناسی ترجمه های ادبی، داستان نویسی و شعر سپید برگزار می شود.

دبیر دهمین جشنواره سراسری شعر و داستان جوان سوره اضافه کرد: این کارگاه ها بر اساس نظر هیئت های انتخاب و پس از بررسی و آسیب شناسی آثار متقاضی حضور در جشنواره طراحی شده است.

وی با بیان اینکه کندی روند داستان نویسی یکی از آسیب های مهم عرصه ادبیات داستانی محسوب می شود اعلام کرد: از دوره نهم جشنواره و با برگزاری کارگاه های تخصصی تلاش برای شناخت مشکلات و رفع معضلات موجود در روند داستان نویسی آغاز شد.

شفیعی افزود: در پایان مهلت 25روزه دریافت آثار متقاضی،2100اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که هیئت انتخاب 160اثر را برای حضور در مرحله نهایی برگزید.

دبیر دهمین جشنواره سراسری شعر و داستان جوان سوره با تاکید بر رعایت اصل بی طرفی در داوری آثار گفت: این آثار در مرحله نهایی با حضور31 داور از22استان کشور بـــررسی و داوری می شود.

وی افزود: آثار راه یافته به مرحله نهایی در بخش های شعر کودک و نوجوان، داستان نویسی کودک و نوجوان، شعر کلاسیک،‌ شعر آزاد و داستان بزرگسال و در قسمت های آزاد و انقلاب اسلامی به رقابت می پردازند.

شفیعی با بیان اینکه آثار رسیده به لحاظ کمی و کیفی با رشد همراه بوده است، ادامه داد: هنرمندان در هر دو رشته شعر و داستان آثاری قابل‌ قبول و در سطح بالایی به دبیرخانه ارسال کرده‌اند که این مسئله، دشواری داوری را دوچندان کرده است.

وی در خصوص روند داوری آثار اظهارداشت: برای هر بخش شش داور انتخاب شد که سه نفر در مرحله مقدماتی و سه نفر در مرحله نهایی به اظهارنظر می‌پردازند از طرف دیگر این شش داور، از استان‌های مختلف کشور انتخاب شدند تا در هیچ شرایطی امکان برقراری ارتباط با آنها وجود نداشته باشد.

شفیعی با اشاره به اینکه 80 درصد شرکت‌ کننده‌ها در جشنواره توسط حوزه هنری جذب شده و به طریقی با این نهاد مرتبط هستند ادامه داد: در طول سال‌های گذشته هنرمندان از طریق فراخوان عمومی در جریان برگزاری چنین جشنواره‌ای قرار می‌گرفتند ولی هم ‌اکنون بستر فراهم شده است تا هنرمندان بیشتری به ارائه آثار خود بپردازند.

دهمین جشنواره شعر و قصه جوان سوره 26 و 27 تیرماه سالجاری درارومیه برگزار می شود.