به گزارش خبرنگار مهر، در پایان روز دوم رقابت‌های کاراته قهرمانی آسیا در تاشکند ازبکستان تیم ایران به سه مدال طلا، دو نقره و هشت برنز در رده سنی جوانان دست یافت. در این دوره از مسابقات 249 ورزشکار از 25 کشور در شهر تاشکند ازبکستان به مدت دو روز به رقابت پرداختند که در مجموع دو رده سنی نوجوانان و جوانان ژاپن با 15 مدال (11مدال طلا، دو نقره و دو برنز) بر سکوی اول آسیا ایستاد.

بعد از ژاپن، ایران با 22 مدال (شش مدال طلا، چهار نقره و 12 برنز) جایگاه دومی را در اختیار گرفت و ازبکستان با یک مدال طلا، هشت نقره و دو برنز سوم شد. در این رده بندی قزاقستان با دو مدال طلا، یک نقره و سه برنز و عربستان با یک مدال طلا، دو نقره عناوین چهارم و پنجم را به خود اختصاص دادند و تیم‌های اردن، تایلند، ویتنام، اندونزی و مالزی سکوهای ششم تا دهم را از آن خود کردند.

براساس این گزارش نمایندگان کشورهای چین، کویت، تایوان، قرقیزستان، تاجیکستان، سوریه و هند نیز در این دوره از مسابقات کاراته قهرمانی آسیا موفق به کسب مدال شدند.

در رده سنی جوانان مسابقات کاراته قهرمانی آسیا که امروز برگزار شد، نتایج زیر به دست آمد:

در وزن 61- کیلوگرم آرش یونسی با غلبه بر تمامی حریفان به مدال طلای این وزن دست یافت. یونسی ابتدا نماینده امارات را با نتیجه 4 بر یک شکست داد، در دومین مبارزه حریف هندی را با نتیجه 5 بر صفر برد، سپس حریف کویتی را با نتیجه 4 بر صفر مغلوب کرد و در مقابل حریف افغانستانی با همین نتیجه پیروز شد و به فینال راه یافت. یونسی در فینال کاراته‌کای عربستانی را با نتیجه 4 بر صفر برد و به مدال طلای آسیا رسید.

تیم ایران در بخش کاتای تیمی پسران رده سنی 16 تا 17 سال نیز به مدال طلا رسید. در کاتای تیمی پسران تیم ایران با ترکیب معین برکم، سیدبهروز حسینی نسب و اسماعیل نخعی ابتدا قزاقستان را با نتیجه 5 بر صفر مغلوب کرد، در دومین مبارزه خود نماینده کویت را با نتیجه 3 بر 2 از پیش رو برداشت و در فینال مقابل تیم عربستان 5 بر صفر به پیروزی رسید و صاحب مدال طلای مسابقات کاراته قهرمانی آسیا شد.

در کاتای تیمی رده سنی 16 تا 17 سال دختران هم تیم کشورمان متشکل از مائده نصیری پی، مهدیه شکور و پریسا رحمانی به مصاف حریفان آسیایی رفت که در مبارزه نخست اندونزی را با نتیجه 5 بر صفر شکست داد، در مسابقه دوم مقابل قزاقستان هم با همین نتیجه به برتری رسید و در فینال موفق شد 5 بر صفر تیم کاتای ویتنام را شکست دهد و صاحب مدال طلا این دوره از پیکارهای کاراته قهرمانی آسیا شود.

در کاتای انفرادی همین رده سنی پریسا رحمانی ابتدا نماینده اندونزی را با نتیجه 3 بر 2 شکست داد، در مبارزه دوم با نتیجه 4 بر یک کاتارویی از مالزی را مغلوب کرد و در فینال مقابل حریف ژاپنی 5 بر صفر باخت و به مدال نقره آسیا بسنده کرد.

در کاتای انفرادی رده سنی 16 تا 17 سال پسران امیرعلی زنجانی ابتدا نماینده کویت را با نتیجه 3 بر 2 برد، سپس حریفی از تایلند را با همین نتیجه شکست داد، در مبارزه سوم نماینده ماکائو را با نتیجه 5 بر صفر مغلوب کرد تا در فینال مقابل کاتاروی ژاپنی قرار بگیرد. زنجانی در فینال با نتیجه 5 بر صفر به حریف ژاپنی باخت و به مدال نقره آسیا دست یافت.

کشورمان در بخش کومیته تیمی و انفرادی مسابقات کاراته قهرمانی آسیا نیز به مدال‌هایی دست یافت. شهاب نوروزی در وزن 68- کیلوگرم پس از باخت 4 بر 3 مقابل نماینده عربستان به گروه بازنده‌ها رفت و در این گروه به برتری 10 بر یک مقابل حریفی از اندونزی رسید و سپس کاراته‌کایی از قرقیزستان را با نتیجه 3 بر صفر مغلوب کرد و به مدال برنز آسیا رسید.

دیگر مدال برنز تیم کاراته جوانان کشورمان را عباس مرزدشتی در وزن 76- کیلوگرم به دست آورد. این کاراته‌کای جوان ابتدا نماینده اندونزی را 6 بر یک از پیش رو برداشت، سپس با نتیجه 4 بر صفر از سد حریفی از قزاقستان گذشت، در مبارزه سوم با نتیجه 4 بر 2 مغلوب نماینده تاجیکستان شد تا در گروه بازنده‌ها به رقابت خود ادامه دهد. در این گروه مرزدشتی نماینده هنگ کنگ را 10 بر صفر شکست داد و مدال برنز وزن 76- کیلوگرم را از آن خود کرد.

محمدامین تقی‌پور نیز در وزن 55- کیلوگرم ابتدا نماینده کره جنوبی را 4 بر صفر شکست داد، در دومین مبارزه با نتیجه یک بر صفر از سد نماینده ژاپن گذشت، در مسابقه سوم مقابل حریفی از ازبکستان قرار گرفت که علی رغم حملات پیاپی پس از تساوی3 بر 3 در وقت قانونی با رای داوران بازنده شد تا در گروه بازنده‌ها به مصاف حریفی از قزاقستان برود که در آن بازی با نتیجه 7 بر 3 پیروز شد و مدال برنز را از آن خود کرد.

دختران کاراته‌کای کشورمان نیز از مدال‌های امروز مسابقات کاراته قهرمانی آسیا بی نصیب نبودند. در وزن 59+ کیلوگرم، نفیسه گلشنی در مبارزه نخست با نتیجه 3 بر صفر از نماینده مالزی شکست خورد تا در گروه بازنده‌ها به مبارزات خود ادامه دهد. وی در این گروه به مصاف حریفی از تاجیکستان رفت و 3 بر صفر به برتری رسید و سپس کاراته‌کای قزاقستانی را با نتیجه 5 بر صفر از پیش رو برداشت و به مدال برنز این وزن دست یافت.

در وزن 59- کیلوگرم هم بهنوش نجفی پس از تساوی مقابل حریف ژاپنی با نتیجه 3 بر3 با رای داوران برنده تاتامی را ترک کرد تا در ادامه با نماینده هند مبارزه کند. نجفی در این مبارزه به برتری 9 بر صفر رسید و به مرحله سوم مسابقات راه یافت. نجفی در مبارزه سوم مقابل نماینده قزاقستان 3 بر 2 نتیجه را واگذار کرد تا در گروه بازنده‌ها به میدان برود. نجفی در این گروه و در مسابقه با حریفی از اندونزی به پیروزی 10 بر صفر رسید و مدال برنز رقابت‌های کاراته قهرمانی آسیا را بر گردن آویخت.

این نتایج درحالی رقم خورد که پریسا وفایی در وزن 48- کیلوگرم مسابقات کاراته قهرمانی آسیا پس از باخت مقابل حریف ژاپنی با نتیجه 4 بر صفر، در گروه بازنده‌ها به رقابت خود ادامه داد که در این گروه ابتدا حریفی از افغانستان را 8 بر یک مغلوب کرد و سپس با نتیجه 5 بر یک از سد نماینده مالزی گذشت تا به مدال برنز آسیا دست یابد. در وزن 53- کیلوگرم دختران مسابقات کاراته قهرمانی آسیا نیز بهنوش محمدی با نتیجه 6 بر 2 بازی را به نماینده ازبکستان واگذار کرد و در گروه بازنده‌ها با برد 5 برصفر مقابل نماینده مالزی برنز گرفت.

این دوره از رقابت‌های کاراته قهرمانی آسیا فردا دوشنبه در رده سنی بزرگسالان پیگیری خواهد شد.