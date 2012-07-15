جشنواره فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور در کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اسدی پور ظهر یکشنبه در کارگروه اجتماعی استانداری کرمان گفت: جشنواره فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی با هدف گسترش فعالیت های فرهنگی در بین دانشجویان و نخبگانی است که در رشته های علوم پزشکی مشغول به تحصیل هستند.

وی افزود: کرمان به عنوان برگزارکننده چهارمین دوره از این جشنواره انتخاب شده که در روزهای سوم تا ششم شهریورماه جاری این جشنواره فرهنگی در کرمان برگزار خواهد شد.

اسدی پور ادامه داد: شعار این دوره از جشنواره، سلامت حضور از غیبت تا ظهور انتخاب شده است.

وی گفت: همچنین بحث اخلاق پزشکی که کم کم رو به فراموشی گذاشته، به عنوان یکی از محورهای اساسی چهارمین جشنواره فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور انتخاب شده است.

این مسئول با بیان اینکه دانشجویان 49 دانشگاه برای حضور در این جشنواره به کرمان خواهند آمد، اظهار داشت: امیدواریم با همکاری همه دستگاه های اجرایی در استان کرمان، بتوانیم به بهترین شکل ممکن این جشنواره را برگزار کنیم.