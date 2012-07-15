علت کینه وهابیون از شیعیان/خشم مردم قطیف از آل سعود به اوج خود رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفد، فعالان و شاهدان عینی عربستانی اعلام کردند: افراد ناشناس با بمبهای آتشزا به دادگاه القطیف در منطقه الشرقیه حمله و خساراتی به آن وارد کردند.

از سوی دیگر منابع امینتی نیز اعلام کردند: بمبهای آتشزا به محوطه پارکینک دادگاه پرتاب شده و سبب آتش سوزی در آن شده است.

از سوی دیگر "فرحان المالکی" تحلیلگر عربستانی در مطلبی با عنوان "درود بر شیعه" نوشته است: من در اوایل سال جاری از کویت و منطقه الاحساء در عربستان دیدار کردم و این فرصتی بود تا با برادران دینی شیعه دیداری داشته باشم.

وی افزود: من در این دیدار شیعیان را متواضع و پاک با وجود تصویر مخدوشی که از آنها ارایه شده، یافتم. من از قبل رهبران آنها را می شناختم اما دوست داشتم از نزدیک آنها را ملاقات کنم.

المالکی می نویسد: درود بر شیعیانی که به سبب حب اهل بیت پیامبر(ص) این همه آزار و اذیت و توهین را تحمل کردند و این افتخاری بزرگ است.

وی می افزاید: با خود گفتم این همه صبر و استقامت به مدت چهارده قرن برای چیست؟ آیا این همه به خاطر دوستی مخلصانه آل محمد است؟ آیا آنها در روز قیامت نمی گویند که ما به این دلیل در معرض انواع توهین، قتل و تحقیر قرار گرفتیم که فقط دوستدار آل محمد بودیم؟

از سوی دیگر "سید حسن النمر الموسوی" از روحانیون عربستانی گفت: خواسته های مردمی مشروع است و مقابله با آن ظلم و جور است.

وی افزود: مردم عربستان همانند مردم دیگر کشورها حق دارند دیدگاههای خود را مطرح کنند و قیام آنها از سر هوا و هوس نیست و خون شهدای عربستان بی ارزش نیست.

الموسوی ضمن انزجار از انتشار تصاویر شیخ نمر النمر در حالی که در چنگ نیروهای امنیتی است افزود: هدف آنها از این کارها چیست؟ ما از مسئولان می خواهیم که عدالت پیشه کنند.