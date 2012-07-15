نارسایی های قلبی را می توان با الگوی زندگی سالم پیشگیری کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نایله عزتی امروز در سمینار یک روزه در سالن شمس دانشگاه آزاداسلامی تبریز ضمن بررسی عوامل خطرساز و پیشگیری کننده بیماری های قلبی عروقی گفت:ورزش ، رژیم غذایی مناسب و عدم استعمال دخانیات از جمله عوامل مهم در پیشگیری این بیماری هستند.

وی با اشاره به مرگ میر ناشی از بیماری های قلبی در جهان تصریح کرد: با تجمیع غیر طبیعی چربی ها و بافت فیبروژن بر روی دیواره رگ های خون رسان باعث مسدود شدن شریان کرونر شده و جریان خون را کاهش می دهد.

عزتی بیماری هایی همچون فشارخون، دیابت، چاقی، و اختلالات چربی خون، سن، جنس و نژاد را از جمله عوامل ژنتیکی عنوان کرد و افزود: تفاوت های فرهنگی نیزدر بروز بیماری تصلب شرایین اثر گذار است.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریزاظهار داشت: استرس های روحی و فشارهای اجتماعی، مصرف زیاد قهوه، بالا بودن اسیداوریک، برداشتن تخمدان، کاهش عملکرد تیروئید، بیماری های دهان و لثه و عفونت ها افزایش وزن و چاقی، کم تحرکی، مصرف قرص ضد بارداری، افراد مضطرب، نگران، بسیار مقرراتی، منظم و وسواس از سایر عوامل مشارکت کننده مهم این بیماری است.